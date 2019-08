Míchel acepta los mini-ciclos de técnico de Martino en el 'Tri'

Con la consigna de que su seleccionado nacional, Alan Mozo, vuelva bien al encuentro frente a Morelia, el estratega de Pumas de la UNAM, el español Míchel González aceptó la forma de trabajo de su homólogo de la selección mexicana de futbol, el argentino Gerardo Martino.

Consciente de la experiencia que tiene el “Tata”, el europeo admitió no ser quién para darle consejos o decir algo al estratega "pampero", sólo puntualizó que desea que su dirigido disfrute su estancia en el Tricolor y regrese a tope con los auriazules.

"Es un método que utiliza Martino, me parece correcto para conocer a los jugadores. No estaría bueno que yo le tuviera que decir qué hacer a Martino, bastante experiencia, capacidad y seguro de sí mismo y su método, solo le pido que me lo devuelva bien, que seguro que va a ser así”, señaló González tras el partido de este día frente a Veracruz.

El español confía que así como Alan Mozo fue convocado por Martino, muy pronto otros elementos de Pumas de la UNAM pueda ser citado para estar en el Tricolor, eso sí, entiende que los "felinos" deben mantenerse en los primeros lugares del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

“Que se lo pase bien, que disfrute, que vuelva pronto porque tenemos partido ante Morelia. Si a lo largo del campeonato seguimos en las posiciones de liguilla otros muchos compañeros van a disfrutar de lo que va a disfrutar Alan estos tres días", dijo.

Por su lado, el mediocampista Juan Pablo Vigón también deseó éxito a Alan Mozo en su estadía con el combinado mexicano y reconoció que Pumas puede ser una vitrina para ganarse un lugar en el Tricolor.

“Me puse feliz por el llamado de mi compañero y amigo Alan Mozo. Trabajamos y buscamos estar bien para estar en la selección, creo que Pumas es una vitrina para que nos volteen a ver y cumplir el sueño de estar en la selección”.