Agreden a periodista en Gran Bretaña

Owen Jones, columnista del periódico The Guardian, dijo que desconocidos lo lanzaron al piso y le patearon la cabeza en un “ataque obviamente premeditado”.

En una serie de tuits, Jones dijo que estaba celebrando su cumpleaños la noche del sábado con unos amigos cuando tres o cuatro individuos le agredieron.

Añadió que los individuos huyeron y que él está bien “a excepción de una hinchazón en la cabeza y unas leves cortadas”. Expresó sospechas de que los atacantes fueron ultraderechistas.

Jones es un prominente partidario del Partido Laborista y suele aparecer en televisión como comentarista.

La violencia derechista ha surgido como tema de preocupación en Gran Bretaña y Estados Unidos. En el 2016, un supremacista blanco mató a tiros a la parlamentaria británica laborista Jo Cox.

La participación más reciente y viral de Owen Jones fue cuando rechazó "sentir" simpatía por la exprimera ministra británica Theresa May, luego de que ella llorara por no poder mantenerse en el cargo, a lo que respondió que preferiría que los medios discutieran los efectos de sus políticas entre la población a estar discutiendo sobre la reacción de May.

Theresa May didn't publicly break down over Windrush, or Grenfell, or disabled people having their benefits cut, or children driven into poverty.



In the end, she only publicly shed a tear over her own career. pic.twitter.com/gyHOG7xlg6