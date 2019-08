LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

PARA SER UN GOURMET

Me gusta ver esos programas en los que preparan platillos especiales y pongo especial atención cuando se trata de ensaladas. Lo que pasa es que, no sé si a usted le pase, pero a mí se me cierra el mundo cuando se trata de preparar una ensalada y así poder comer algo sano. Luego veo en televisión o en internet a un gourmet elaborando sus complicadas comidas, usando ingredientes que yo, si acaso alguno, he probado pero muchos otros ni siquiera los conozco.

Antes de que se me olvide, permítame aclararle que la palabra gourmet es francesa y está en el Diccionario de la Real Academia, pero así, como voz francesa. Su equivalente en nuestro idioma es gastrónomo, pero suena menos elegante y hasta parece un médico de esos que te revisan el estómago.

Algunos sí conocen bien a estos ingredientes pero en realidad no son muy populares que digamos. Está el caso, por ejemplo, de las alcaparras cuyo nombre es de origen árabe y que son los botones de un arbusto espinoso que se usa como condimento y entremés.

Cerca de la alcaparra está la alcachofa, que es una hortaliza con botones comestibles que tienen bajo contenido en grasas y propiedades diuréticas, lo cual las hace recomendables en algunas dietas para adelgazar.

¿A usted que le recuerda la palabra carambola? ¿Un juego del billar o un accidente automovilístico en el que participan más de dos vehículos? Bueno, pues antes que eso, la carambola es el fruto del carambolo -¡qué bárbaro!- que tiene forma parecida a un huevo de gallina, es más o menos de ese tamaño, es de color amarillo verdoso y de sabor agrio pero agradable. Si no ha probado la carambola le recomiendo que las busque para que las pruebe; puede ser que las encuentre en el mercado o algún supermercado.

Las berenjenas parecen aguacates enormes. Su cáscara es de un morado lustroso y oscuro que casi llega a negro. Su pulpa es blanca y dentro de ella están las semillas. La paprika o páprika -correcto de ambas formas- es un pimentón, un polvo que se obtiene moliendo pimientos rojos secos, y su nombre es de origen húngaro.

La remolacha es vieja conocida nuestra, pero le llamamos betabel. La palabra remolacha es de origen italiano y proviene de un vocablo que podría interpretarse como rábano de mar. Hay muchos otros ingredientes que con frecuencia forman parte de la ensalada en muchas mesas.

Por lo pronto, lo dejo con esos ejemplos de comidas y me retiro porque ya se me abrió el apetito.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] Twitter: @donjuanrecaredo.

Silvia García ¿Cómo se conjuga el verbo mecer, en presente de indicativo?

Yo mezo, tú meces, él mece, nosotros mecemos, vosotros os mecéis, ellos mecen.

Los parientes nos los da la casualidad. Los amigos, nosotros los elegimos.