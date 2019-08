Anuncia Campestre GP su Torneo Anual

Se dieron a conocer los pormenores del Torneo Anual de Golf y Tenis del Campestre Gómez Palacio. Ambos se realizarán el próximo mes en las instalaciones del añejo club deportivo.

La conferencia de prensa fue encabeza por Luis Lozano, Presidente del Consejo de Administración, quien se hizo acompañar por parte de los profesionales de cada disciplina, así como directivos.

La planta tratadora ya se encuentra en funcionamiento, por lo que se garantiza el riego permanente en el campo de golf, que se jugará a tres rondas, iniciando el viernes 13 de septiembre, continuando el sábado 14 y concluyendo el domingo 15 de septiembre. Se premiará con trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría, así como al campeón Gross de Primera.

Las categorías serán Primera (0.4-6.9 hándicap) saliendo de marcas azules, con el 80 por ciento de hándicap y la A (7-11.5 de hándicap), de marcas blancas, sin ventajas), quienes jugarán bajo el sistema Stroke Play (golpes).

La B (11.6-16.2 de hándicap), y la C para jugadores de 16.3 a 20.8 de hándicap, saldrán de blancas, sin ventajas y en el sistema Stable Ford (puntos). La categoría D (20.9-31.9), pegarán de blancas en Stable Ford y con el 80 por ciento de hándicap.

Las Damas jugarán saliendo de marcas rojas, al 80 por ciento de hándicap, en Stable Ford, mientras que los Senior's saldrán de doradas, a 54 hoyos bajo el sistema Stable Ford, al 80 por ciento de su hándicap.

Habrá premios para el primer Hole in one en el hoyo 10, donde se entregará un automóvil último modelo, mientras que en los hoyos 3 y 7 se obsequiará un carrito de golf, que en caso de no caer, se sorteará uno durante la ceremonia de premiación. En caso de un segundo hoyo en uno, se considerará o'yes.

También habrá premios en efectivo a los mejores O'yes, en los hoyos 3, 7, 10, 12 y 16, dividiendo a los jugadores en dos categorías: la Primera para golfistas de Primera, A y B; mientras que la Segunda será para quienes jueguen la C, D, Damas y Senior's.

El programa social es también toda una tradición. El rompehielos y el torneo de Driver, será el jueves 12 a las 18:00 horas, mientras que el de Approach será el viernes 13. El putt se verificará el sábado 14. La ceremonia de premiación será el domingo a las 15:00 horas con un sorteo de atractivos premios y por la noche, se tendrá el tradicional baile de aniversario del club y de la Independencia de México.

La cuota de inscripción para Damas y Caballeros, será de 3 mil pesos.