C-1000 llega a Cuatrociénegas

El Desarrollo del evento deportivo "Coahuila 1000" edición 2019 ha dejado buen sabor de boca de los participantes que han acudido de diversas partes del País, quienes detallan desde una buena organización hasta seguridad aérea a través de helicópteros y por tierra unidades de Fuerza Coahuila y corporaciones policiales. Francisco Septién, quien viene desde Ensenada, Baja California, por primera vez a correr en tierras coahuilense, siendo uno de los dos primeros en arribar a la meta ubicada en el Municipio de Cuatro Ciénegas, a bordo de su motocross, destacó una gran satisfacción porque es una experiencia grandiosa a pesar de las altas temperaturas. "Muy buena experiencia, hay de todo, caminos demasiado rápidos, la sierra y sus pinos, no había venido a Coahuila, es la primera vez. Me caí, pero esto es así, una buena carrera que se recomienda y me siento seguro de volverla a correr el próximo año", explicó.