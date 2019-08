Ligera La Laguna por falta de lluvias

Aunque en julio y lo que va de agosto se han registrado lluvias por debajo del promedio, La Laguna apenas alcanza la clasificación de sequía ligera o grado D0 (anormalmente seco), según los criterios del Monitor de Sequía de América del Norte (NADM).

Óscar Gutiérrez, director del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que estadísticamente se espera que lo que resta de agosto y septiembre haya un repunte en cuanto a las precipitaciones para efectos de que mejore el nivel de las presas.

"Tenemos una clasificación todavía de sequía ligera, no se ha generado todavía una condición tan marcada. A lo mejor podemos decir 'es que no ha habido lluvias', bueno, en los meses anteriores normalmente no hay muchas lluvias, julio empieza a ser lluvioso y agosto, julio ya de por si fue un mes con lluvias debajo de lo normal y agosto hasta ahorita está pintando con lluvias abajo de lo normal. En todo el país se está manejando más o menos un porcentaje de lluvia de enero a la fecha, alrededor del 78 % de lo que llueve normalmente y se focaliza un poco más el problema en varios estados del norte del país, en San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Coahuila", apuntó.

Gutiérrez dijo que con la extracción del programa de Ciclo de Riego, las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco se encuentran entre el 50 y 55% de su capacidad.

EN SEQUÍA

Condiciones

El Monitor de Sequía de América del Norte tiene como objetivo es describir las condiciones de sequía en América del Norte. Participa México, Estados Unidos y Canadá.

4

MIL

Millones de metros cúbicos de capacidad al NAME reportó la presa Lázaro Cárdenas.

Fotos: La i

Tel.- 7166012

NúMERO