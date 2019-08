María Victoria recibirá homenaje por sus 70 años de carrera artística

Como pocas artistas, María Victoria puede presumir de un romance con el público que la ha seguido siete décadas, tiempo en el que se ha mantenido en la industria del entretenimiento, aunque con algunos escollos, porque pudo haber hecho una relevante carrera en Estados Unidos, pero el inglés fue su principal verdugo.

Entre risas tímidas, recuerda en entrevista con Notimex que aun cuando se presentó en recintos importantes de la Unión Americana, el día que se le presentó la oportunidad de firmar un contrato para cantar en inglés y en español, tuvo que declinar la oferta, porque el inglés nunca fue su fuerte, “simplemente no me entraba”.

En su momento consideró que esa situación fue lamentable, pero eso no la desanimó y mucho menos la opacó, ya que continuó dando lo mejor de sí y constantemente se presentaba en importantes foros de ciudades como Chicago, San Francisco, entre otras plazas.

En la actualidad la cantante y actriz goza de una impecable carrera de 70 años, razón por la cual va a ser homenajeada el 23 de agosto próximo en el marco del Festival Mundial del Bolero, encuentro que desde hace cuatro años impulsa el cantante Rodrigo de la Cadena.

En el festival que se desarrollará en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" para conmemorar 100 años de existencia del bolero a nivel mundial, participarán más de 50 artistas provenientes de 10 países.

“No es la primera vez que me reconocen por mi trabajo musical, pero me da mucho gusto que lo hagan porque van a ir compañeros muy queridos a cantarme”, dijo.

“Yo no cantaré esta vez, porque soy la homenajeada”, expresó gustosa la intérprete de Cuidadito, que aprovechó para hablar sobre el bolero, género que aseguró no ha perdido vigencia gracias a que los talentos actuales refrescan los temas con nuevos arreglos.

“Muchas veces dicen que el bolero es viejo, pero cuando lo escuchan en Luis Miguel dicen qué bonito es, y eso me gusta, porque la juventud debe disfrutar de esa música romántica, porque hoy ya no hay romanticismo”, apuntó.

“Antes las canciones eran poemas, no había insultos”, comentó la intérprete, quien fue musa de cantautores como Juan Gabriel, Agustín Lara y Dámaso Pérez Prado, quienes compusieron letras exclusivamente para ella.

Cortes como 17 años, Señora María Victoria, Romántica, no te quiero, no te amo, te adoro fueron creaciones que Juan Gabriel, "El Divo de Juárez", le compuso a la bolerista, mientras que Pérez Prado dejó plasmada la gracia de la actriz en los mambos María y María Victoria.

"El Flaco de Oro", Agustín Lara, también creó canciones en su honor como Tengo ganas de un beso, así que la actriz reconoció que más halagada no podía estar, ante estas muestras de cariño.

La artista dijo que en la actualidad lo que le gustaría es que las nuevas generaciones retomaran y se interesaran más en este género, que en su opinión es una expresión genuina del romanticismo.

“No me gustan las nuevas expresiones que no valoran a la mujer, creo que hay que cambiarlas y las chicas deben darse a valer”, apuntó.

A su mente le llegan títulos de canciones que ella no quiso interpretar porque se prestaban a juego de palabras como Como un perro, ya que explicó que no quería que le dijeran: "María canta como un perro".

La leyenda de la música y la actuación recordó sus orígenes:

“Yo tuve mis inicios en las carpas con Mario Moreno “Cantinflas” y otros cómicos, lo cual me ayudó mucho porque ellos me decían: 'sales, improvisas un poco y este es el final'”.

Su escuela en la actuación fueron los cómicos, recordó, al señalar que los que estaban en el espectáculo era gente humilde que deseaba buscar las sonrisas y trabajar por un mejor futuro.

Pedro Infante, Joaquín García "Borolas", Fernando Soto "Mantequilla" y Adalberto Martínez "Resortes", fueron algunos de los actores con los que compartió escena y quienes, aseguró, nunca le faltaron al respeto, ni la pretendieron:

“Siempre me quisieron desinteresadamente y aun los jóvenes que me conocen también, creo que he tenido mucha suerte desde que estaba en las carpas trabajando, en ese entonces decía que quería ser modista, pero ya era mi destino ser artista”.

Sus tías eran cantantes de zarzuela y opereta, mientras que sus hermanas Elvira y Esperanza trabajaban con “Cantinflas”, al igual que ella, porque no había dinero para que alguien la cuidara. Su padre fue sastre.

Rememoró que “Cantinflas” no solo fue un buen maestro, sino que con él tiempo fue un buen amigo, empresario y por último su productor, con quien hizo una película que nunca se estrenó y se llamó Welcome María y que permanece aún enlatada:

“A Mario no le gustó la película porque decía que era muy lenta y quería más argumento, pero con su muerte todo se olvidó”, mencionó la actriz sobre el filme, el cual está bajo custodia del sobrino del afamado "Mimo de México".

La actriz hizo más de 40 películas de 1942 a 1993, que le permitieron ganar premios como varias Diosa de Plata.

Pero si la música y el cine la cobijaron con su cariño, la televisión no fue la excepción, pues programas como La criada bien criada, Las chambas de Paquita y Baila conmigo la hicieron crecer como actriz.

Actualmente le ofrecieron hacer una bioserie; sin embargo, consideró que su vida es poco atractiva, porque siempre ha sido una mujer a la que no le gustan los escándalos, “soy aburrida, creo que para esas series deben ser personas que han tenido una historia de amor fuerte”.