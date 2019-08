Jugadores reportan mañana al 'miniciclo' del 'Tata'

Un total de 23 jugadores que pretenden empezar a ganarse un sitio en la selección mexicana de futbol deberán reportar este domingo para realizar un miniciclo de trabajo bajo las órdenes del técnico argentino Gerardo Martino.

El cuadro mexicano, que destaca por su juventud y poca experiencia en el máximo circuito, deberá reportar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) donde trabajará hasta el miércoles 21 de agosto.

Destacan futbolistas como José Juan Macías, delantero del club León, además del portero Sebastián Jurado, del Veracruz, el defensa Alan Mozo (Pumas de la UNAM) e Ismael Govea (Atlas), entre otros.

También fueron llamados jóvenes como Kevin Nahin Álvarez (Pachuca) y Adrián Lozano (Santos Laguna), ambos de la categoría sub 20, además de Eugenio Pizzuto, de los Tuzos sub 17, quien aún no debuta en el máximo circuito.

Los jugadores estarán concentrados para comenzar la preparación rumbo a la Nations League de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf), en la que tendrá participación el combinado mexicano.