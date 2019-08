Cabildo de Matamoros se defiende de críticas por compensación recibida

En la décima primera sesión ordinaria de cabildo celebrada hoy a mediodía, integrantes del Cabildo de Matamoros se defendieron de las críticas recibidas por la autorización de una compensación equivalente a una quincena bajo el argumento de que el dinero fue para apoyos sociales.

Además, responsabilizaron a la prensa de las críticas recibidas y propusieron la reintegración del recurso en parcialidades.

"Se ha declarado en muchas ocasiones cuál fue el objetivo (del recurso); el objetivo fue la ayuda no promocional, sino sencillamente utilizar este recurso para la asistencia social (…). Lamentable los medios de comunicación, a los que hoy invito nuevamente a que sean objetivos, tengan en cuenta esto, y a la Secretaría del Ayuntamiento para que nos ayude a fundamentar jurídicamente la opción que hoy propongo que es hacer un retorno", dijo José Luis Montes Jasso, regidor presidente de la comisión de Comunicación.

Mencionó que algunos ediles ya justificaron el gasto, pese a que "no era necesario"; sin embargo "para que podamos tener tranquila a la población que es la que nos interesa, no nos interesa la opinión de algunos medios de comunicación que han estado agrediendo a la administración, no nos interesa en lo más mínimo".

Lamentó que "por esta situación se ensucie el nombre de una persona como es el doctor (Horacio Piña), que yo me acuerdo que año tras años te vas de vacaciones, carnal, a un chorro de lados".

Volvió a atacar a los medios de comunicación diciendo que "la prensa mal habida y mal intencionada, de alguna manera, ensució el nombre del alcalde y junto con él, el de cada uno de los miembros del cabildo".

Comentó que en esta administración van más de 40 obras realizadas y refirió finanzas sanas, pero "eso no lo publican", comentó.

Por su parte la regidora Azalea Huitrón, quien junto con Marco Antonio Beltrán, votaron en contra de la autorización del recurso, expresó: "Yo creo que si se hubiera hecho de otra manera, en una sesión pública, si se hubieran puesto candados para comprobar ese dinero y realmente hubiera llegado a la ciudadanía, porque sabemos que ese día, sin nombres, sí se dijo que cada quien lo usara para lo que quiera (...) no hubiéramos tenido el descontento que tuvimos y la gente, al revés hubiera estado contenta de que el dinero estuviera llegando a quien más lo necesita".

Maro Antonio Beltrán aplaudió la postura y aunque dijo que ellos tienen los comprobantes del gasto que se hizo en la compra de útiles escolares "no estamos aquí por el dinero, si se quiere subsanar las finanzas del municipio, si se va a hacer en parcialidades, vamos a estar dando ese recurso".

Destacó la participación de la ciudadanía que se mantuvo vigilante y atenta ante esta situación.

Lizeth Inungaray dijo que no fue un error y que esta acción es para "la tranquilidad de la ciudadanía" y mencionó que ella no lo utilizó en útiles sino en otros apoyos.

"Fue una situación que es un periodo vacacional donde el fondo revolvente que se nos entrega no es tampoco suficiente para cumplir, todo un mes, de todas las peticiones que tenemos y que en estas fechas de periodos vacacionales no podemos justificar ese fondo revolvente, por eso se dio, posiblemente hubo errores del conducto".

La regidora Evangelina Chávez, señaló que mientras en administraciones pasadas "se hicieron cosas por debajo de la mesa" en esta ocasión se pasó por Cabildo.

"Yo creo que no fue un error y sí me indignan los comentarios que se hacen en redes sociales en relación a que estamos abusando, de que nos robamos, de que esto, de que lo otro, me indignan, pero no les pongo atención por el hecho de que cada uno de nosotros nos conocen las personas que están detrás de nosotros y a ellos más que nadie les consta que los recursos que obtenemos se entregan, no fue un robo, ni tampoco fue por debajo del agua, porque si eso hubiera sido no lo hubiéramos pasado por cabildo".

Por su parte, el regidor Joel Herrera, dio lectura a los apoyos sociales que entregó con el recurso y dijo que "no es lo mío robar ni acumular bienes personales, tengo una muy buena pensión, mis hijos y mi esposa trabajan", por lo que también propuso la reintegración del dinero.

Brisli Barker mencionó que en su caso durante su trayectoria política, la entrega de apoyos sociales ha sido la constante.

El secretario del Ayuntamiento, Salvador Vega de León, quien también recibió la compensación junto con el contralor, Agustín Jaime Sifuentes, dijo "ninguno de nosotros venimos a robar" y comentó que buscarán el mecanismo para reintegrar la quincena extra.

El alcalde Horacio Piña, quien hizo la propuesta de compensación y se sumó a la propuesta para reintegrar el dinero, dijo que donará 10 mil pesos quincenales para causas sociales.