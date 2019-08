Lozano, 'satisfecho' con su labor en Santos

Con una práctica matutina en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, los Guerreros del Santos Laguna prácticamente culminaron ayer su preparación de cara al partido de la jornada 5 en la Liga MX, en la que les corresponderá visitar a los Rayos del Necaxa.

El equipo dirigido por Guillermo Almada realizó un entrenamiento intenso en su cuartel general, concentrados en afinar los últimos detalles de la táctica a utilizar este domingo ante el Necaxa, que viene de una gran presentación en casa, anotando 7 goles en contra del Veracruz. Los Albiverdes realizarán esta mañana un entrenamiento ligero previo al partido, actividad que realizarán a puerta cerrada, para posteriormente emprender el viaje hacia Aguascalientes, declarándose listos para defender su liderato.

Posterior al entrenamiento de ayer, el canterano santista Adrián Lozano habló con los representantes de los medios de comunicación y por un momento dejó de lado el inminente partido ante Necaxa, para expresar su satisfacción y su gran sorpresa por haber recibido la convocatoria de Gerardo Martino a un "micro ciclo" de la selección mexicana: "estaba en mi mente el tener una convocatoria a selección mayor, pero nunca pensé que fuera tan rápido, tengo cuatro partidos en primera, nunca lo imaginé. Es una oportunidad muy grande que quiero aprovechar al máximo, como estoy aprovechando la oportunidad de jugar acá y lo voy a ejecutar de la mejor manera", sentenció.

El originario de Torreón ha sido titular con los Guerreros en los cuatro partidos que han disputado en el torneo, incluso ya logró anotar su primer gol en la Liga MX, esas cifras justifican con creces su llamado al Tricolor, sin embargo, no deja de sorprender al canterano su convocatoria, pues esos 4 encuentros abarcan la totalidad de su trayectoria en el máximo circuito: "fue lo que me sorprendió, que llevo poco tiempo jugando, pero yo ya había visto al "profe", al "Tata" y a su cuerpo técnico, cuando estábamos en el mundial juvenil, ellos estaban viendo los entrenamientos de nosotros, en el mundial estuvieron presentes. Yo creo que por ahí ya tenían una lista de los compañeros que van", relató.

La convocatoria a la selección mayor significa para Lozano el primer paso de un camino que desea emprender, sabiendo que para el Tricolor está iniciando un ciclo que culminará en la Copa Mundial de 2022: "cuando vi la lista, vi que son muchos chavos jóvenes, que vamos a buscar que nos sigan llamado y es un sueño para lo que viene con selección, creo que puedo ofrecerle a la selección la capacidad, el talento, el sacrificio, igual o mejor que como lo he hecho en Santos. Ya el profe Almada me dijo que nadie me ha regalado nada, que ese llamado me lo gané con lo que he hecho con Santos y eso es lo que me lleva a la selección", argumentó.

Lozano se dio tiempo para referirse al próximo compromiso de los Guerreros, en el que intentarán mantenerse en la cima de la tabla de posiciones: "el objetivo sigue, así como lo dice el profesor Guillermo Almada, iremos a proponer de local y de visita, a salir a ganar y a seguir en la cima de la tabla. Todavía podemos mejorar, podemos ser más contundentes, porque generamos muchas jugadas, pero podemos ser más contundentes para anotar más y tener más probabilidades de ganar", advirtió.

No deja de ser Adrián un novato y recibe experiencias nuevas en cada partido, por lo que está agradecido con el apoyo que le han brindado sus compañeros de equipo al estar arrancando con su carrera en el futbol profesional: "todos los jugadores me han apoyado, se han comportado, me han tratado, me han dado consejos. Cuando he tenido que recibir un regaño me lo han hecho saber, de buena manera, cuando hago algo bien todos me apoyan", expresó.