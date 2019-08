Izan Llunas se 'aleja' de Luismi

El joven Izan Llunas, luego de participar en la serie sobre Luis Miguel, caracterizándolo en su etapa infantil, ahora que entra de lleno como cantante, se enfrenta a uno de sus primeros obstáculos que es desligarse del personaje que lo dio a conocer.

"El papel me dejó un bonito recuerdo, pero sí me está costando un poco desligarme de él, porque ahora busco que me reconozcan como Izan y no como el niño que hizo a Luis Miguel". De esta manera, Izan lanzó su primer sencillo. "Decídete" es el sencillo que pone a consideración y, aunque el título es parecido a uno de los éxitos de "El Sol", no se trata de un cover, sino de una melodía inédita a ritmo de pop latino, en el que tuvo colaboración del cantante colombiano RK.

Izan, quien viene de una generación de intérpretes de la balada como Dyango y Marcos Llunas, indicó que por el momento no le gustaría darse a conocer con un sonido romántico. "Quiero mostrar mi estilo y entrar en el gusto de estas nuevas generaciones, y en este momento lo que a muchos nos gusta es el pop latino, urbano", señaló.

Al cuestionarle si no le remorderá sacrificar su infancia por perseguir su sueño en la música, dijo: "De pronto sí extraño estar con los amigos, pero está el otro lado que me gusta. He soñado ser un gran cantante como mi padre y abuelo".