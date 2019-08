Agradece cariño DE LAGUNEROS

Pese a que tenía muchos años de no venir a La Laguna sus fans no lo habían olvidado y eso lo comprobó esta semana.

Beto Cuevas permaneció tres días en la región. Llegó el pasado martes, el miércoles ofreció una firma de autógrafos y un día después entregó Jesucristo Súper Estrella en el Coliseo Centenario.

El ex vocalista de La Ley ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón en la que dio los detalles de su nuevo EP y además agradeció el apoyo que le han brindado los habitantes de la Comarca.

"El calor de aquí siempre está presente, pero el que más me importa es el calor humano de la gente de aquí. En el aeropuerto se encontraban fans esperando y bueno me hicieron sentir muy bien porque tenía años de no venir y me dí cuenta que me tenían presente", comentó.

Sobre el material discográfico de nombre Lateral, el cual se encuentra a la venta en formato f´ísico y digital, comentó que es un adelanto de lo que será su próximo disco.

"Es una especie de adelanto de lo que será mi próxima producción. Se llama de esa manera porque es como una apéndice, un EP que adelanta lo que viene, donde hay versiones de rolas conocidas como Aquí, pero en versiones nuevos y cantadas en dueto; ya cuando salga el disco escucharán temas nuevos".

Sobre su participación en Jesucristo Súper Estrella, Beto comentó que ha sido un gran acierto encarnar a Jesucristo tanto a nivel personal como profesional.

"Es un gran privilegio para mí, una gran responsabilidad que de alguna manera ha vuelto a activar el Jesucristo que todos llevamos dentro".

Cuevas comentó durante la charla que sí cree en Dios, sin embargo, no acostumbra ir cada domingo a misa.

"Siempre he creído en Dios, lo que pasa es que nunca he sido muy practicante de ir a las iglesias, aunque yo creo que el templo debe ser uno mismo, es el cuerpo y pienso que en la medida en que uno respete ese templo y esté en contacto con Dios, de dentro hacia afuera, uno puede practicar la religión".

El chileno informó que gracias al montaje musical, que logró reunir a miles de laguneros, ha podido sacar su lado de actor.

"Siempre me ha gustado actuar y nunca lo había hecho en un musical, cantando y actuando. Es un trabajo de mucho corazón y de mucha fuerza".

Por otro lado, Cuevas dijo que otra de sus pasiones es pintar y espera pronto destacar en tal actividad.

"Me ha faltado tiempo para poder montar una exposición. Quisiera tomarme un año para dedicarse a eso, espero que sea pronto".

Beto Cuevas externó que continuará ofreciendo funciones de la ópera rock y después lanzará su disco completo.

"Ha sido un año lleno de actividades para mí, me siento afortunado y contento".

Este diario hizo una dinámica con Beto, se le preguntó que elegiría entre dos opciones y esto contestó.

´ Leche de almendra o de vaca:

"De almendra".

´ Batman o Superman:

"Batman".

´ Chilaquiles o tacos:

"Tacos".

´ Playa o ciudad:

"Playa".

´Tequila o cerveza:

"Tequila".

´ Duermes de lado derecho o izquierdo:

"Del lado derecho".