Primera gran prueba para Manchester City

El Manchester City vivirá su primer duelo de altura en la Premier League cuando se enfrente al Tottenham Hotspur en una reedición del cruce de cuartos de final de la pasada Liga de Campeones.

La decepción que supuso la eliminación a manos de los 'Spurs' tras el gol anulado por el VAR a Sergio Agüero tuvo luego su réplica en la Premier, donde el City venció por 1-0 al Tottenham para dar un paso más en su camino al título.

Como entonces, el Ettihad será testigo del primer test serio de los de Pep Guardiola después de arrollar al West Ham United por 0-5 con un 'hat-trick' de Raheem Sterling, que oposita ya a convertirse en el mejor 'Citizen' y a seguir dando pasos agigantados en su progresión.

Bernardo Silva y Sergio Agüero no fueron titulares ante los 'Hammers', pero se espera que Guardiola saque el once de gala -sin Leroy Sané lesionado en el ligamento cruzado- para medirse a un rival de los que calibrarán el favoritismo celeste.

Por su parte, Mauricio Pochettino no cuenta aún con Heung-min Son, que arrastra una sanción de la temporada pasada, por lo que Lucas Moura, recién renovado con los 'Spurs', formará arriba con Harry Kane.

Christian Eriksen, cada vez más cerca de quedarse en Londres, podría volver al once titular tras ser suplente en la victoria por 3-1 ante el Aston Villa.

El Arsenal recibirá en el Emirates Stadium al Burnley en un encuentro que puede suponer los debuts como titular de Dani Ceballos y de Nicolas Pepé, grandes incorporaciones de los 'Gunners' esta temporada.

Tampoco será fácil el encuentro que afrontará el Chelsea.

Los de Frank Lampard han dado una buena imagen en los dos partidos disputados a nivel de juego, pero se llevaron un 4-0 de Old Trafford y cayeron en Estambul. Su opción de redimirse llegará mañana contra el Leicester City en Stamford Bridge.

La segunda jornada de Premier la cerrará el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer visitando la complicada casa del Wolverhampton Wanderers.

El partido fue movido al lunes por la previa de Liga Europa que jugó y pasó el equipo de Nuno Espirito Santo.

A seguir