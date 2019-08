Se quejan de medidores y falta de presión de agua

Habitantes de Residencial del Norte externaron que Simas Torreón acudió el pasado miércoles a colocar medidores a las casas, sin embargo, señalan que no saben para qué colocan los medidores, si no existe presión de agua en la colonia.

Raymundo Valadez, habitante del sector, señaló que ante la falta de presión de agua que viven desde hace varios años, en los hogares han tenido que colocar bombas de succión, que permiten tomar el agua directamente de la red pública, al no existir la fuerza suficiente para que el líquido llegue a los domicilios.

"No es posible que Simas venga y coloque medidores cuando ni siquiera tenemos presión de agua, ahora nos dicen que no debemos poner bombas, que nos esperemos a que haya presión, y los señores pues en su casa sí han de tener presión y sí pueden bañarse y por eso solo dicen 'espérense', porque nada más eso nos han dicho, nada nos solucionan, y pues tal vez haya que romper sus medidores para poder estar colocando las bombas que necesitamos para que haya agua", externo.

En cuanto a las bombas, explicó que están puestas en las casas porque de no tenerlas, no tendrían agua en los tinacos para el uso diario.

"El que quiera venir el Simas a decirnos que nos esperemos, no sé a qué quieren que nos esperemos, nosotros sin bombas no hay agua, y ya necesitamos que se haga algo al respecto, porque no hay presión, ya es mucho el tiempo que tenemos así, y no estamos negados a que vengan y pongan los medidores, tampoco estamos negados a pagar el agua, pero el que coloquen sus artefactos sin presión no veo para qué", puntualizó.

Finalmente exhortó a las autoridades a poner solución en este caso.

