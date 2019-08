Fuego destruye restaurante 'El Portón' de Torreón

Un incendio destruyó por completo un restaurante la mañana de ayer en Torreón.

El siniestro se registró alrededor de las 06:00 horas en "El Portón", ubicado en la calle Leona Vicario, entre las avenidas Allende y Abasolo del Centro.

Luego de varios reportes al 911, personal de Bomberos de la Estación Colón arribó al lugar en s→ olo siete minutos e inició las maniobras, hasta que logró controlar el fuego.

Se informó que el incendio consumió sillas, mesas de madera, aparatos electrónicos, utensilios de cocina, manteles y demás artículos que había en el establecimiento, incluso, el techo colapsó. Al lugar arribó también personal de Protección Civil, quien realizó una inspección exhaustiva para saber si se corría el riesgo de afectar a los predios aledaños.

Se dio a conocer que para controlar el fuego, los bomberos utilizaron una máquina extintora, así como un camión cisterna.

Debido a la hora en que ocurrió el siniestro, aún no habían llegado trabajadores, por lo que no se reportaron lesionados y no fue necesaria la presencia de los servicios de emergencia de la Cruz Roja.

Revisión

Se dijo que se realizará una revisión sobre las medidas de protección y seguridad que dispone el Reglamento de Protección Civil, para saber si el negocio contaba con éstas.