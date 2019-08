No nos sentaremos a llorar por perder Campeones Cup: 'Piojo'

Aunque el técnico Miguel Herrera señaló que América siempre debe ganar todos los títulos por los que compita, tampoco es un tema para ponerse a llorar el perder la Campeones Cup.

“No podemos sentarnos a llorar, porque tenemos partidos importantes, le damos la vuelta y a lo que viene, entonces trabajaremos para seguir como estamos en el torneo y después pensaremos en Tigres”, manifestó.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, “El Piojo” desconoce si las críticas por perder dicho duelo son excesivas, ya que la obligación es siempre salir airosos de todos sus compromisos.

“América siempre debe ganar, y lo que compite lo quiere, ganar cuando no ganas debemos aguantar las críticas y trabajar mejor para lo que sigue, si son o no excesivas no es cosa nuestra, solo dar lo que nos exigen, este torneo no lo pudimos levantar, tuvimos un partido errático, no malo, que dio al traste el no sumar un título más”, apuntó.

Herrera indicó que el ánimo de los jugadores está bien, “perdimos un partido importante estamos conscientes, pero es vuelta a la página, tenemos que trabajar porque tenemos que hacer mucho en este semestre”.

“Tuvimos errores muy graves, pero no me puedo sentar a llorar, ya se perdió y lo que se pierde hay que trabajar para lo que viene”, sentenció el estratega.