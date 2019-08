Lo más doloroso de mi carrera fue salir de Santos: 'Lorito'

Walter "Lorito" Jiménez, compartió en una entrevista que uno de los momentos más dolorosos de su carrera en México fue su salida de Club Santos Laguna.

El argentino contó para la Copa Urbana Irapuato 2019, donde él se desempeña como entrenador, cómo fue su inicio en el futbol desde que era un chico y de dónde nació su apodo de "Lorito".

"Llegué al Banfield (Club donde se formó) y un papá empezó 'mira parece un cotorro, parece un lorito'. Y de ahí, bueno, hasta el día de hoy", dijo.

Mencionó además que, al venir de una familia humilde, cuando comenzaron a caer los primeros sueldos, creyó que al aplicarse en el futbol le podría ir muy bien, lo que ahora resume como una trayectoria de 21 años.

"He sido campeón del futbol mexicano, los hinchas me reconocen", menciona.

La fortaleza con que se afrontan las caídas y la decisión para levantarse de ellas, son rasgos representativos de una persona de éxito; así nos lo demuestra el coach de la #CopaUrbana2019, Walter Jiménez, "El Lorito", quien vive la pasión de ser guía en este torneo. pic.twitter.com/azF91RSIsv — Ricardo Ortiz Gtz. (@Ortiz_Irapuato) August 10, 2019

Respecto a sus momentos difíciles en el deporte, el exfutbolista confesó que salir del equipo de la Comarca Lagunera había marcado su carrera, pues se dio luego de que en el Torneo Clausura 2010 le había tocado disputar toda la liguilla, menos el partido final ante los Diablos Rojos del Toluca, donde los Guerreros perdieron en tanda de penales y tres días después él ya no pertenecía al club.

"Empecé a hablar, y derrepente me habla una persona de León y dice '¿te interesaría venir a jugar a Irapuato?', cuando me dijo así entonces no lo dudé", revela el exsantista.

Walter Jiménez, quien tiene dos hijos mexicanos que siguen sus pasos, compartió también su futuro deseo de poder dirigir un equipo profesional .