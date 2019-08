Los Jonas Brothers actuarán en los MTV VMAs tras una década de ausencia

Los Jonas Brothers volverán a actuar, tras diez años de ausencia, en la gala de los premios MTV Video Music Awards (VMA) 2019, una actuación que se suma a las ya confirmadas de artistas como Rosalía, Bad Bunny, J Balvin, Camila Cabello o Taylor Swift, según ha anunciado este viernes la cadena MTV.

La banda estadounidense de pop-rock, compuesta por los hermanos Kevin, Joe y Nick Jonas, cuenta además con cuatro nominaciones para los MTV VMA 2019, en las categorías de artista del año, vídeo del año, canción del año y canción pop, estas tres últimas gracias al tema Sucker.

Sucker se ha convertido en uno de las canciones del verano con ocho semanas en el primer puesto de Billboard´s Hot 100, el ranking de los sencillos más vendidos en Estados Unidos, y su nuevo álbum, Happiness Begins Tour (el primero que publican en seis años) es el tercero de la banda en alcanzar el número uno.

La banda de Nueva Jersey está de gira con Happiness Begins Tour, un espectáculo que llegará a España en 2020 con los conciertos del 16 de febrero en el Wizink Center de Madrid y del 17 de ese mismo mes en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Los premios MTV VMA 2019 estarán presentados por el cómico, actor y autor de súperventas Sebastian Manislaco y podrán seguirse en directo desde el pabellón Prudential Center de Nueva Jersey por todos los canales y plataformas globales de MTV en más de 180 países.

Taylor Swift y Ariana Grande lideran las candidaturas a los galardones con diez cada una, entre los que destacan las categorías de vídeo del año, canción del año y canción pop.

La rapera estadounidense Missy Elliott, que también actuará en la gala, recibirá el Michael Jackson Vanguard Video Award por toda su trayectoria.