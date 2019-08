Jesucristo Súper Estrella impresiona a Laguneros

Con una producción destacable y un elenco de primer nivel, se presentó ayer en Torreón la obra musical Jesucristo Súper Estrella. Fue el Coliseo Centenario el sitio en el que desarrolló la puesta en escena producida por Alejandro Gou (Vaselina, Hoy no me puedo levantar), la cual mostró los últimos siete días de vida de Jesús en un panorama actual.

Beto Cuevas (Jesús), Erik Rubín (Judas), Leonardo de Lozanne (Poncio Pilatos), María José (María Magdalena), Yahir (Pedro) y Enrique Guzmán (Herodes) conformaron el elenco del montaje. Cuevas llegó desde la noche del pasado martes ya que un día después ofreció una firma de autógrafos en una tienda de discos.

En sus respectivos personajes, cada uno de ellos se lució dejando con un buen sabor de boca a los laguneros que acudieron al recinto pese a que algunos no tuvieron una buena visibilidad debido al acomodo del escenario y tuvieron que conformarse con ver la trama en las pantallas. Aidé Rodríguez acudió al evento porque es fanática de hueso colorado del ex vocalista del grupo La Ley. Ella lo saludó en la firma del miércoles y por ende no podía perdérselo este jueves.

“Compre mis boletos con tiempo. Beto Cuevas es un gran artista y en serio que no me lo podía perder”, comentó muy emocionada a El Siglo de Torreón.

Al dar las 21:30 horas, la ópera rock comenzó. La impresionante producción estaba por sorprender a los espectadores, como Jacobo Huízar, un fanático lagunero de María José, “Estoy aquí por ella, la amo”, comentó.

La historia se basa en los Evangelios, cuenta experiencias de Jesús antes y después de la crucifixión y resalta cómo Judas medía cada uno de sus pasos. La propuesta se refuerza con la tecnología de audio, efectos especiales como agua en el escenario, además de sorprendentes videos.

El vestuario es moderno; la trama involucra temas actuales como redes sociales, noticieros de TV, realidad virtual y hasta las selfies que se han vuelto el pan de cada día para muchas personas. Rubín, en su papel de Judas, fue de los primeros en salir al entarimado. Su experiencia en los musicales, aunado a su trabajo como cantante, salió a relucir al meterse en la piel del apóstol y entonar melodías como El cielo los cegó.

Durante las dos horas que duró con su respectivo intermedio, la obra no perdió ritmo. Cuevas, en el personaje de Jesús, convenció a la audiencia, sobretodo cuando cantó Getsemaní.

La intérprete de Lo que tenías conmigo ofreció una versión de una María Magdalena menos sumisa y más empoderada. Fue ovacionada al entregar una de las canciones más representativas del musical, Yo no sé cómo amarlo.

Yahir, Leonardo y Enrique de igual manera convencieron con sus respectivos trabajos. Los tres, no solo recibieron aplausos, también piropos. “Solo vine a verte a ti Leonardo”, exclamó una lagunera ubicada en el sector VIP. Jesucristo Súper Estrella dejó huella en Torreón y ahora continuará su gira por otras ciudades de la nación. La temporada se extenderá hasta inicios de 2020 en CDMX.

A detalle

-Se presentó Jesucristo Súper Estrella

-El público lagunero se deleitó con un personaje que es considerado el “Salvador del mundo” y además disfrutó de esa relación tan íntima que llevaba con María Magdalena, la amistad con Pedro y la traición de Judas.

-Jesucristo Súper Estrella es una ópera rock con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice que primero surgió como álbum conceptual en 1970 y un año después dio el salto a los escenarios de Broadway.

-La dirección está a cargo de Nick Evans, mientras que la traducción estuvo a cargo de la mexicana Julissa.

-El gran ausente fue Kalimba.

-En una escena en la que Rubín se quedó sin camisa, una señora hasta se puso sus lentes para apreciarlo mejor.

-Uno de los temas más esperados fue Getsemaní, el cual entregó Beto Cuevas.