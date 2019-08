Ninel Conde aclara que EUA no ha negado su visa

La cantante y actriz mexicana Ninel Conde negó este jueves que su visa para ingresar a EE.UU., donde tiene anunciada una obra de teatro, haya sido rechazada por supuestas investigaciones en su contra, como han informado medios locales, y aclaró que se encuentra en un "periodo extendido de procesamiento". Media Concepts, la agencia de relaciones públicas de la artista, explicó en un comunicado que la información entregada en el proceso fue documentada con errores administrativos, pero aclaró que "la visa no fue negada como se está informando".

"Al igual que cualquier ciudadano, los artistas no están exentos de proveer información adicional o extra si el Gobierno de Estados Unidos así lo requiere. No existe ventaja alguna. Todos los ciudadanos tienen las mismas obligaciones y derechos", apuntó. El texto indicó que se está cumpliendo "puntualmente" con lo requerido por la embajada estadounidense para completar el trámite de la visa, que solicitó para representar en Estados Unidos la obra teatral "Cleopatra metió la pata". Señaló asimismo que para Ninel Conde (Toluca de Lerdo, 1970) "no solo existe una visa de trabajo (y) son varias las que se manejan en su entorno profesional". "Ninel Conde se ha destacado a través de los años en Estados Unidos por sus notables éxitos, nominaciones al Grammy y otros prestigiados premios, además de recibir numerables reconocimientos y nombramientos a su impecable carrera artística", sostuvo. Añadió que por el momento la artista está grabando la serie "El Señor de los Cielos" que se estrenará próximamente por la cadena Telemundo, y realizando una gira de espectáculos por México.

La agencia respondió así a los reportes de prensa en el sentido de que Conde, conocida como "Bombón Asesino", no ha podido participar en las presentaciones de la obra "Cleopatra metió la pata" en Estados Unidos porque está siendo investigada por las autoridades de ese país.

De acuerdo con los reportes, normalmente una persona es investigada hasta cinco años hacia el pasado para obtener el documento, pero en el caso de Conde la revisión se extenderá hasta abarcar 15 años para determinar si ha recibido dinero de dudosa procedencia.