Madonna festeja 61 años

Un día como hoy, pero de 1958 en Michigan, nació Madonna Louise Verónica Ciccone, quien años después se convertiría en la Reina del Pop y formaría una larga carrera en la industria de la música.

La 'Chica Material' festeja hoy su cumpleaños número 61, y aunque ha recibido críticas por su extravagante aspecto físico, aún conserva ese erotismo por el que se dio a conocer en la década de los 80.

Hoy, Madonna festeja su día haciendo lo que más le apasiona, y es que se encuentra organizando y ensayando la que será su gira 'Madame X', la cual arrancará el próximo 12 de septiembre en Nueva York, y seguirá hasta llegar a Europa en enero del 2020.

También, la interprete de 'La Isla Bonita', se encuentra realizando los preparativos para lanzar su nuevo álbum, en el que presentará 15 canciones para festejar su larga carrera de más de cuarenta años.

A lo largo de su trayecto, la estadounidense ha formado un legado que no ha sido superado por nadie en la industria. Según la revista Rolling Stone, Madonna es un ícono 'sin comparación' y es la artista de pop más famosa que jamás haya existido.

También ha formado, en distintas ocasiones, parte del libro de 'Guinness Records' apareciendo como la cantante con mayores ventas de todos los tiempos.

Lejos del glamour y la fama, Madonna también logró convertirse en un 'titán' de la filantropía, apoyando a distintas causas mundiales y convirtiéndose en uno de los estandartes de la adopción, pues desde 2008 hasta la fecha, ha adoptado a cuatro niños que conoció en distintas actividades benéficas, sumando en total seis hijos.

Gracias a su talento y personalidad, Madonna se ha convertido en un ejemplo para decenas de artistas en la actualidad.

Sus más grandes éxitos