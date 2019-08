Jóvenes, sin opciones laborales: Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra ), Carlos Braña Muñoz, dijo que efectivamente la Comarca Lagunera se está quedando con empleos de bajos salarios y además, los jóvenes no encuentran opciones laborales.

Pero dice que es a raíz de que no hay inversión en el país y a causa del estancamiento en la economía que se registra actualmente.

"De hecho, la economía del país en este primer semestre del año no creció nada. No hay recesión propiamente, pero sí una marcada desaceleración en la mayoría de los rubros".

Carlos Braña Muñoz, indica que en lo que respecta al segundo semestre que transcurre, el nivel de crecimiento es de .3, lo que equivale a nada.

"Así pues, la creación de fuentes de empleo no es la adecuada y cuando se habla de los jóvenes que enfrentan desempleo, pues es lógico, si no se han creado vacantes, el rango de edades o gente que se ve más afectada porque van a salir, no tienen experiencia y claro que les resultará más difícil emplearse".

En el caso de los sueldos, dice que "ni es alto ni es bajo, es solamente producto de las condiciones del mercado y la sobreoferta de empleo que existe y las pocas vacantes".

El Siglo de Torreón publicó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para La Laguna, del segundo trimestre de 2018 al segundo trimestre de 2019, la población lagunera desocupada de 15 a 25 años, aumentó 49 por ciento, al pasar de siete mil 952 a 11 mil 706.

Además, según datos de la Encuesta trimestral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a pesar de que la tasa de desocupación tuvo un ligero incremento a nivel anual, al pasar de 4.37 a 4.72 por ciento, la mayor problemática se encuentra en los jóvenes, que buscan empleo y no encuentran opciones laborales.

La información consigna, según análisis realizado por el Siglo de Torreón con datos de ENOE, que son los jóvenes que se incorporaron a la Población Económicamente Activa (PEA) los que no tienen oportunidades de empleo.

En el periodo señalado (segundo trimestre de 2018 a segundo de 2019) se puede observar que la PEA ocupada pasó de 531 mil 26 a 551 mil 645, un alza de 20 mil 619, de los cuales 17 mil 775 encontraron trabajo, mientras que dos mil 884 están desocupados. Esto representó anualmente un alza de 12 por ciento en la PEA desocupada.