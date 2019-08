'Santos no ha tenido rivales fáciles': Hugo

De cara a su compromiso de la jornada 5 en el torneo Apertura 2019 de la Liga MX, los Guerreros del Santos Laguna realizaron ayer un entrenamiento vespertino en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, donde desarrollaron un ensayo futbolístico, probando Guillermo Almada la alineación que utilizará ante los Rayos del Necaxa.

NOVEDAD EN LA ZAGA

Los dirigidos por Guillermo Almada desarrollaron sobre la cancha, la táctica que se plantará frente a los Rojiblancos, manteniendo el sello del equipo santista, con presión constante a lo largo y ancho del campo, a lo que se adaptó rápidamente el ecuatoriano Félix Torres, quien será titular en la defensa central santista, ante la baja por suspensión del brasileño Matheus Dória. El equipo líder de la Liga MX, entrenará una vez más esta mañana y el sábado partirá con destino a Aguascalientes, para declararse listos de cara a su siguiente encuentro.

NO ES CASUALIDAD

Sin embargo, el espigado defensa central defiende los resultados obtenidos hasta el momento por parte de los Guerreros, argumentando que para nada han sido "un flan" los rivales con los que Santos se ha medido en la cancha: "no hay rival sencillo. Chivas le ganó a Tigres y no creo que consideren un rival sencillo a Tigres. Juárez está haciendo un gran papel, Puebla el torneo pasado sumó muchos puntos y casi logró colarse a la liguilla, creo que no hay rival sencillo entre ellos. También Atlas está de sublíder, eso habla de su calidad. Nosotros no ponemos mucha atención en eso, pero no creo que hayan sido rivales tan sencillos como dicen o como parece", afirmó.

El nacido en Guadalajara y que debutó en la Liga MX, aseguró que los Albiverdes están satisfechos con la obtención de los puntos necesarios para posicionarse como líderes del campeonato, aunque sabe que no pueden cometer errores si es que desean mantenerse en la cima: "la verdad es que nosotros estamos muy contentos por los resultados y si queremos que esto siga como hasta ahora, entonces tenemos que ganar ante Necaxa. Esperamos a la mejor versión de ellos, al equipo que le metió siete goles a Veracruz, verticales y esperando que nos equivoquemos en la parte de atrás para ser contundentes", describió.

TITULARIDAD

Luego de que en el torneo Clausura 2019, Rodríguez no tuvo tanta participación con el equipo titular, siendo suplente de Hugo Martín Nervo, el tapatío se ha ganado la confianza de Guillermo Almada y hoy es pieza importante en el once inicial de los Guerreros, situación que tiene satisfecho al defensa: "muy contento, me siento muy contento por la oportunidad, creo que he estado haciendo las cosas lo suficientemente bien, como para seguir por el camino de la titularidad", señaló el defensa que ha comenzado en cada uno de los cuatro partidos disputados por Santos hasta el momento.

Respecto al sudamericano Félix Torres, quien será su compañero en la zaga durante el encuentro ante Necaxa, Hugo Isaac Rodríguez de la O expresó su confianza en que el nacido en Esmeraldas, Ecuador, pueda mostrar un buen rendimiento para mantener a Santos como la mejor defensiva del torneo: "se va a resentir un poco la ausencia de Dória, pero Félix es un gran central, creo que va a hacer las cosas muy bien, tiene toda la capacidad y el nivel para seguir manteniendo los buenos resultados en la parte de atrás", dijo.

Descartó Hugo, que Santos pudiera experimentar algún tipo de presión extra al ser el líder del torneo y estar considerado como favorito para vencer a los Rayos: "la verdad es que no nos presiona, al contrario, es una motivación seguir en la parte alta, creo que ni yo ni mis compañeros estamos pensando en que estamos en la parte alta, simplemente vamos a jugar otro partido y vamos a intentar ganar".