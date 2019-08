Saltillo barre a La Laguna

El lagunero Ricardo Serrano pegó un jonrón productor de par de carreras y el cubano Henry Urrutia agregó otro bambinazo para guiar la victoria de los Saraperos de Saltillo sobre los Algodoneros del Unión Laguna, al son de 8 por 4, con lo que el equipo saltillense barrió anoche la serie que se disputó en el estadio Francisco I. Madero, de la capital de Coahuila.

Tal y como había sucedido una noche antes, los Guindas se adelantaron en la pizarra durante la misma primera entrada, atacando al abridor de los locales, el exligamayorista Héctor Ambriz, quien fue saludado con par de carreras.

Inició Ciro Norzagaray con doblete en dirección al jardín central, seguido por Francisco Ferreiro con imparable productor de la carrera "de la quiniela", Niuman Romero atizó su vigésimo cuarto tubey de la temporada y llevó a Ferreiro hasta tercera, desde donde anotaría aprovechando wild pitch, quedando ahí el ataque que prometía para más, ya que Michael Choice y Roger Bernadina se poncharon, mientras que Adrián Gutiérrez falló con rodado a la tercera base, lo que lamentarían los Algodoneros, pues fue el único daño que permitió el derecho californiano.

Por el Unión Laguna inició sobre la lomita de las responsabilidades el obregonense Juan Macías y demostró que sigue creciendo como lanzador profesional, pero también dejó ver que aún le resta bastante camino por recorrer.

En el cierre del primer capítulo caminó a Juan Pérez, pero obligó a José Manuel Rodríguez a rodar para doble play, parecía que salía del problema, pero el encendido Urrutia le pegó cuadrangular por el jardín derecho, apenas librando la barda, su vigésimo quinto bambinazo de la temporada y como muestra del gran momento que está viviendo el cubano, fue su noveno jonrón en los más recientes diez juegos.

Ambriz compuso el camino y Macías logró colgar par de argollas para mantener la mínima diferencia durante el primer tercio del juego, contando con buenos lances a la defensiva por ambos frentes.

Pero en el cierre del cuarto capítulo volvieron a la carga los Saraperos y fabricaron par de carreras para darle la vuelta a la pizarra: "Manny" Rodríguez abrió con hit sencillo y Urrutia negoció pasaporte, aunque Dariel Álvarez entregó el primer out con elevado al izquierdo y José Manuel Orozco se ponchó para el segundo out, Rainel Rosario respondió con imparable hacia el jardín central, anotando Rodríguez la del empate y todavía, Josuán Hernández disparó línea de hit al izquierdo, llevando al espigado Urrutia hacia la registradora, para que los Saraperos tomaran una ventaja que ya no perderían.

Con la ofensiva de los Algodoneros sufriendo para pegar imparables, los dueños de casa en cambio siguieron aumentando su ventaja en el marcador, anotando otro par de ocasiones durante el cierre del quinto inning, haciendo otra vez el daño cuando ya había dos outs.

Urrutia venció la formación especial para pegar imparable al izquierdo, se movió a segunda con un lanzamiento descontrolado y anotaría tras un rodado de Álvarez, el cual tomó Romero en el campo corto, pero cometió error en el tiro, permitiendo a Urrutia timbrar y al propio Dariel llegar hasta segunda, desde donde timbró, impulsado por sencillo del "Manny" Orozco.

El ataque final para los Saraperos llegó durante el sexto rollo, cuando el lerdense Ricardo Serrano pegó un tremendo tablazo para llevarse la barda del derecho, encontrando a Josuán en los senderos para poner el score 7 por 2. Al relevo ingresó el zurdo Édgar Osuna y fue saludado por doblete de Pérez y sencillo productor, por parte del "Manny" Rodríguez.

Los Algodoneros solamente pudieron responder hasta que se jugó la novena entrada, ante Ozzie Méndez, a quien el texano Choice castigó con un monumental cuadrangular por todo el jardín central, su número 18 de la temporada, llevándose en las espuelas a Niuman, para dejar cifras definitivas de 8 por 4.

Héctor Ambriz reclamó la victoria al lanzar 5 entradas y 2 tercios, toleró 5 imparables y 2 carreras, no expidió boletos y abanicó a 5 enemigos; Juan Macías sufrió el revés, en labor de 5 innings y un tercio, le pegaron 8 hits y le anotaron 7 carreras, 5 de ellas fueron limpias, otorgó 3 pasaportes y recetó 2 chocolates.

Los Algodoneros viajaron a Aguascalientes, donde hoy iniciarán serie ante los Rieleros, con el primer juego programado a las 19:30 horas y teniendo como abridores anunciados al venezolano Néstor Molina (4 - 12; 5.70 ERA) por Rieleros y el neoyorkino Dave Kubiak (2 - 0; 5-74 ERA) por el Unión Laguna.

28 CARRERAS recibieron los Algodoneros en su visita a la capital coahuilense.

U. Laguna 2 0 0 0 0 0 0 0 2 -- 4 8 1

Saltillo 1 0 0 2 2 3 0 0 x -- 8 11 0

PG.- Héctor Ambriz (4-8, 8.78)

PD.- Juan Macías (1-6, 8.39)

J.- Sal: Urrutia (25), Serrano (12); Lag: Choice (18)

S.- No hubo

RESULTADOS

Q. Roo 5-7 Oaxaca

Durango 8-14 Monclova

León 1-5 Rieleros

U. Laguna 4-8 Saltillo

D. Laredos 1-7 Monterrey

Campeche 2-5 Tabasco

Puebla 1-4 Yucatán

Tijuana 3-0 México

Zona JG JP JV

Norte

Saltillo 31 16 -

Monclova 29 19 2.5

Tijuana 29 19 2.5

Monterrey 24 22 6.5

D. Laredos 23 25 8.5

Rieleros 19 28 12

Durango 16 31 15

U. Laguna 15 32 16

Sur

Yucatán 32 16 -

Q. Roo 31 16 0.5

México 28 20 4

Campeche 22 23 8.5

Oaxaca 22 25 9.5

Tabasco 19 27 12

Puebla 18 26 12

León 17 30 14.5