Lamentan cancelación de licitación de Red Troncal

Aunque el proyecto de la Red Troncal tenía algunas problemáticas que lo hacían costoso, la firma C3ntro Telecom, una de las interesadas en participar, lamentó la cancelación de la licitación por parte del gobierno federal.

"Nos duele mucho porque era una gran oportunidad para México, C3ntro Telecom llegó hasta el final para participar y no hubo la voluntad de los gobiernos ni de las autoridades para poder sacar este proyecto adelante", dijo el presidente de la empresa, Simón Masri.

Esto, luego de que la noche del miércoles, se diera conocer por medio de Compranet dicha cancelación debido a que se llevará Internet a toda la población por medio de una empresa que brinde servicio de telecomunicaciones sin fines de lucro.

El ejecutivo aseguró que "la licitación era muy atractiva para nosotros desde el inicio aunque veíamos algunos problemas que pensábamos que se podían ir resolviendo conforme iban transcurriendo las preguntas y respuestas".

Entre estos problemas, uno de las que hacía más complicado el proyecto, más costoso y menos atractivo para los inversionistas era el nivel de cobertura que pedían y los tiempos en los que se solicitaba; aunque la empresa trató de modificar la forma de medir la cobertura con los tiempos, no lo logramos en todo este lapso.

Sin embargo, la licitación era muy atractiva porque era una oportunidad de brindarle al país una red de conectividad, de acceso a internet bastante grande que no se compara con nada que existe actualmente.

"Trabajamos muy duro en toda la regulación de la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) y cuando vimos que los tiempos eran bastante cortos y varios consorcios dejaron de participar, nosotros tampoco pudimos invitar a los inversionistas adecuados por lo que supimos que la licitación estaba emproblemada", aseguró.

No obstante, había confianza en que la fecha se retrasaría y se harían algunas modificaciones en las extensiones de tiempo y no las tuvieron, por ello no hubo interesados.

"De los participantes que quedaron, nosotros teníamos la propuesta lista, esperando un cambio en las bases de la licitación y más que nada en el tema de cobertura para poder presentar una mejor propuesta", afirmó.