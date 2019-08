Comerciantes piden orden en Alameda

Comerciantes de la Alameda Zaragoza de Torreón realizaron durante el jueves una reunión extraordinaria a la que invitaron a medios de comunicación, acusaron a las autoridades municipales de fomentar el desorden en el espacio público.

En punto de las 11:30 horas se agruparon unas sesenta personas en las canchas de la Alameda, encabezadas por Ernesto González, reclamaron por supuestas irregularidades en el otorgamiento de permisos provisionales por parte de la dirección de la oficina de Plazas y Mercados.

"Lo que queremos hacer es un llamado ciudadano, principalmente al alcalde de nuestra ciudad para que, con el respeto que se merece el señor alcalde, ahora sí se faje los 'pantaloncitos' y vengan a poner un orden ya directo aquí en la Alameda, aquí lo que está surgiendo es una sobrepoblación, que no sabemos quién está autorizando a las personas que vienen a darnos una venta desleal, nos dicen que es Plazas y Mercados, bueno, pues que el alcalde revise esto, es un desorden ya", reclamó González.

El comerciante dijo que según datos de los vendedores establecidos y que sí cuentan con permisos formales, hay al menos unas 400 personas que cada fin de semana "aterrizan" en la Alameda y sus alrededores para llevar a cabo "comercio ventajoso", pues se aprovechan del aumento en el número de visitantes viernes, sábado y domingo.

Indicaron que buscarán un diálogo directo en los próximos días con el propio alcalde Jorge Zermeño, o bien, con el secretario del Ayuntamiento Sergio Lara Galván, pero advirtieron que se trata de una situación en la que el tiempo se agota, pues han comenzado a surgir conflictos entre los vendedores con permiso formal y los que tienen los llamados "provisionales".

Señalaron los inconformes que en los próximos días mantendrán reuniones similares para analizar las medidas que tomarán, pero antes darán oportunidad de que las autoridades ofrezcan una solución.

Se refirieron además al proceso de reubicación que desde hace meses ha propuesto el municipio para los locatarios con permiso oficial.

"No estamos en contra de que se nos muevan, no decimos que no, pero si lo van a hacer pues primero que pongan orden en lo que tenemos aquí, no puede ser posible que cada semana estén llegando más personas, los afectados somos nosotros que sí estamos en orden, que sí pagamos nuestros derechos", señaló Ernesto González.

Otros comerciantes señalaron que, a causa del incremento "desproporcionado" de vendedores en la Alameda, las ventas a los permisionarios oficiales han bajado aproximadamente en un 40 por ciento.

Desorden