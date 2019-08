Avalan uso de suelo para central eléctrica

En medio de una polémica que protagonizaron los propios regidores del PRI, el Cabildo del Ayuntamiento de Lerdo autorizó por mayoría el uso de suelo e infraestructura para la instalación de una central de generación de energía eléctrica en predios de los ejidos El Rayo y León Guzmán.

Se trata de la empresa Ema Power Región A,S. de R.L. de C.V. y el proyecto consta de una central eléctrica de combustión interna con capacidad de 200 MW (megavatios).

Las solicitudes fueron presentadas por los representantes legales, Fernando Godard Pérez y Gildardo Gutiérrez.

Aunque previamente y en la sesión de la Comisión de Obras Públicas, el dictamen había sido votado en contra por la mayoría de los ediles que la conforman, ayer, la presidenta de este comité de extracción priísta, María Isabel Macías, solicitó que la resolución se pusiera a consideración del Cabildo pues se trataba de una "obra trascendental para el Municipio".

Argumentó que la empresa cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la solicitud para el trámite de dictamen de uso de suelo, como lo son las escrituras de la propiedad y el certificado de libertad de gravamen, además de que no contraviene lo establecido en el programa de Ordenamiento territorial de Ciudad Jardín.

Según Macías, el desarrollo del mismo es factible y no tendrá incidencias sobre alguna Área Natural Protegida (ANP) de carácter federal o estatal, además de que se cuenta con el aval de la Semarnat.

Después de su intervención, todos los ediles del órgano máximo de autoridad en el Municipio votaron a favor, con excepción de la panista María del Refugio Adame y de los priístas Juan Fraire, Lorenzo Ponce, Norma Lozano y Rosario Méndez.

Minutos antes de dar lectura al punto en mención, el síndico municipal José Dimas López Martínez, solicitó retirarse de la sesión ordinaria argumentando que era por motivos personales.

En el uso de la palabra, Ponce refirió que su voto fue en contra porque no le quedó claro el impacto ambiental ni tampoco a qué grado será la contaminación que va a generar la instalación de dicha compañía.

"Y al no quedar claro en sí todo el proyecto, sinceramente se me hizo muy poco tiempo para poderlo revisar, analizar y dar un voto más razonado, yo siento que a nadie nos queda claro, ni a los que votamos en contra ni a los que votamos a favor, nos estamos yendo nada más con lo que dicen las autoridades centrales y lo que nos cuenta la empresa.

No es un Oxxo el que se va a instalar, no es minisúper, es una empresa de cierta magnitud, se dice que va a trabajar con gas natural pero no sabemos de qué tamaño vayan a ser las máquinas, es por eso que mi voto es en contra no me quedó otra opción", dijo.

Macías le contestó que el informe que presentó la Semarnat "es muy claro en cuanto a todo el procedimiento, comentarle que este asunto lo vimos hace poco más de un mes y medio, el expediente siempre estuvo al alcance de todos".