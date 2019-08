Cruz Azul se mide ante los Rojinegros

Cruz Azul buscará su segundo triunfo del Apertura 2019 y primero fuera de casa cuando visite este viernes al Atlas, que tratará de mantener su buen paso en el inicio del certamen.

El estadio Jalisco albergará dicho encuentro correspondiente a la jornada cinco del certamen y que dará inicio a las 21:00 horas, con labor arbitral de Diego Montaño.

Tras un comienzo sin victorias y de ser superado por completo en Querétaro, La Máquina por fin se encontró con la victoria el sábado anterior ante FC Juárez, cuadro que opuso resistencia, aunque al final fue derrotado.

Además de liberarse un poco de la presión que comenzaba a sentirse, el equipo celeste lució bien por momentos en la cancha, situación que dejó un tanto satisfecho al técnico Pedro Caixinha, pero no contento, pues sabe que un equipo como Cruz Azul no puede sumar cinco puntos de 12 posibles.

Para este choque se espera la reaparición del uruguayo Jonathan "Cabecita" Rodríguez, quien ya cumplió con un juego de castigo, y se podrían dar los primeros minutos del ecuatoriano Bryan Angulo como jugador celeste.

La semana anterior llegó al país Angulo, quien tenía que arreglar su visa de trabajo, pero ya está listo para buscar los goles que le han faltado al equipo cruzazulino, que apenas ha conseguido tres en cuatro partidos disputados.

Pero no será nada sencillo para el cuadro celeste, pues los rojinegros han mostrado un juego sólido en este inicio de torneo y suman tres victorias, además de que han anotado en todos los partidos y tendrán el plus de jugar en casa.

Así lo manifestó el técnico Leandro Cufré, quien reconoció que La Máquina cuenta con jugadores de calidad, pero que Atlas atraviesa por un buen momento y "tenemos que aprovechar nuestra localía, estamos con mucho ánimo de enfrentar este partido".

Atlas suma nueve unidades y se ubica en la quinta posición general, en busca de su segundo triunfo en calidad de anfitrión; mientras que Cruz Azul tiene cinco puntos en la décima plaza.

En los últimos 10 partidos jugados por ambos equipos en el estadio Jalisco, en Liga y Copa, Atlas suma cinco triunfos, por dos empates y tres derrotas; y de los 10 más recientes en cualquier campo, La Máquina tiene cuatro victorias, tres reveses y han igualado tres veces.

Feliz de su llegada a Cruz Azul, el mediocampista argentino Guillermo "Pol" Fernández aconsejó a su compatriota Milton Caraglio estar tranquilo, pues los goles pronto llegarán al delantero.

"Pol" Fernández acudió a conferencia de prensa este jueves en las instalaciones de La Noria, en donde habló de la actualidad del equipo y de Caraglio, quien no suma anotaciones en los cuatro partidos del Apertura 2019, pese a ser uno de los clubes que más llegadas genera.

"Si tenemos la mayor probabilidad de remates o el jugador con más pases es porque tenemos posesión de pelota y creamos jugadas; entonces él (Caraglio) debe estar tranquilo, el marco ya se le va a abrir y los goles van a empezar a llegar", subrayó.

El argentino comentó que no es la primera vez que Milton tiene una racha como la que vive en la actualidad, de la cual sabrá recuperarse, mientras que a nivel grupal están enfocados, tranquilos y pensando en Atlas, "ojalá podamos traernos los tres puntos a casa".

Previo al partido ante los rojinegros, el refuerzo cementero se mostró satisfecho de su llegada a este balompié mexicano, el cual consideró como muy competitivo.

"Sabía que era muy competitiva, tiene muchos jugadores de selección, buenos equipos y fuertes, y nos consideramos uno de esos; vamos a trabajar para dar pelea hasta el final y ser un equipo difícil para todos".

Del cuadro celeste, "Pol" dejó en claro que no existe ninguna presión por ser parte del mismo, dispuesto a hacer las cosas de la mejor manera y la afición se los reconozca.

"Me encontré con un club tan grande. Nos tocó salir de México en la Supercopa y nos sentimos locales, de eso me habían hablado, pero lo pude vivir. No lo tomamos como una presión, sí como una hermosa responsabilidad para que algún día la afición y ustedes nos tengan allá arriba", indicó.