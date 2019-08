tips, tips, tips...

TOALLAS DE PAPEL

No use toda una capa de ellas para desengrasar sus frituras. Coloque dos o tres capas de papel periódico y sobre ellas una sola toalla limpia de manera que las frituras que se pongan a escurrir sólo toquen la toalla. El periódico absorberá la mayor parte de la grasa y ahorrará toallitas.

Estos animalitos son muy juguetones y se entretienen largas horas con cualquier cosa. Pero los juguetes que hay para ellos son muy caros, pero usted puede hacerle fácilmente uno al suyo, llenando hasta la mitad de arroz crudo un frasco de plástico con tapa apretada. El gatito estará ocupado largas horas tratando de sacar lo que hay dentro, pero no podrá hacerlo a pesar de sus afiladas uñas.

Cuando prepare este platillo, haga doble cantidad de salsa, use la que necesita y vacíe el resto en la charola de los cubos de hielo. Cuando se hayan congelado, sáquelos y guárdelos en el mismo congelador dentro de una bolsa de plástico.

¿Quiere hacerlas parejas, rápidamente y sin ensuciarse? Condimente el salmón como acostumbra y extiéndalo en la tabla de picar; alise su superficie con la hoja de un cuchillo o con una espátula y corte las tortitas con su cortador de galletas.

Seguramente esto no la preocupará tanto como el hecho de que se quede alojado en sus alfombras, de donde no logra sacarlo con la aspiradora por muchas veces que la pase sobre ellas. Pues ya no se esfuerce más. Hágase de una de esas esponjas con largo mango que se usan para limpiar el suelo en lugar de los trapeadores de hilos. Humedézcala únicamente y luego pásela uniformemente por tapetes y alfombras. Se sorprenderá de la facilidad con que se adhieren a ella todos los pelos del animalito de larga y abundante melena.