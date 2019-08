Rodríguez afirma que Santos es líder con justicia

De cara a su compromiso de la jornada 5 en el torneo Apertura 2019 de la Liga MX, los Guerreros del Santos Laguna realizaron esta tarde un entrenamiento en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, donde desarrollaron un ensayo futbolístico, probando Guillermo Almada la alineación que utilizará ante los Rayos del Necaxa.

El zaguero Hugo Isaac Rodríguez compareció ante los representantes de los medios de comunicación, para compartir su sentir en torno al liderato que ostenta el equipo Albiverde, ya que han surgido comentarios en el fútbol nacional, en cuanto al merecimiento que tienen los Guerreros de estar en ese sitio privilegiado, pues hay quien argumenta que Chivas, Juárez, Atlas y Puebla, los rivales a los que Santos ha vencido en este inicio de torneo, no son equipos candidatos a estar en la liguilla.

Sin embargo, el espigado defensa central defiende los resultados obtenidos hasta el momento por parte de los Guerreros, argumentando que para nada han sido "un flan" los rivales con los que Santos se ha medido en la cancha: "no hay rival sencillo. Chivas le ganó a Tigres y no creo que consideren un rival sencillo a Tigres. Juárez está haciendo un gran papel, Puebla el torneo pasado sumó muchos puntos y casi logró colarse a la liguilla, creo que no hay rival sencillo entre ellos. También Atlas está de sublíder, eso habla de su calidad. Nosotros no ponemos mucha atención en eso, pero no creo que hayan sido rivales tan sencillos como dicen o como parece", afirmó.