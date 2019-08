Revela Frida Sofía por qué abortó y se distanció de Alejandra Guzmán

La hija de la cantante Alejandra Guzmán, Frida Sofía, reveló que se realizó un aborto a causa de la falta de apoyo de su entonces novio, Christian Estrada.

Fue durante una emisión especial del programa Ventaneando, que en entrevista con Pati Chapoy, Sofía entre lágrimas confesó lo que vivió cuando supo que estaba embrazada y las razones por las que optó por detener el proceso de gestación, además del motivo que hizo que se alejara de su mamá.

"Conocí a Christian, al principio no lo quería. Empecé a quererlo mucho y nunca pensé que iba a quedar embarazada", contó.

El alejamiento con 'La Guzmán' inició cuando en una reunión decidió hablar sobre el miembro sexual de su padre.

"Mi mamá se pasó de copas y empezó a hablar de algo que yo no entiendo por qué se le hizo chistoso, pero empezó a hablar del miembro de mi papá. Y a mí eso me parece repugnante, y no se me hace chistoso y ni lo quiero escuchar. Le dije 'cállate, mamá'. Se enojó y de broma me empezó a lanzar cosas, y eso yo no lo voy a tolerar, porque eso no se hace", explicó.

Frida narra que en Año Nuevo comenzó a vomitar, así que se realizó una prueba de embarazo que le envío a Christian en forma de foto, misma que después comenzó a circular por las redes sociales: estaba embarazada.

Aclaró que ella sabía que su entonces novio, ahora amigo de su madre, sólo buscaba dinero.

"Sabía que él me embarazó para estar para siempre. Yo le dije en Año Nuevo, me dijo que tomaría un avión, él estaba en Los Cabos. Pero pasaron las horas y veo en el Instagram que estaba de fiesta. Y yo en mi cama, hecha mierda" relata entre lágrimas.

"Fui al ginecólogo, me dijeron que tenía 5 semanas de embarazo. Me preguntaron si quería tener al bebé y ahí dije que no, no pude porque yo no quiero traer una criatura al mundo cuando no estoy lista, cuando no voy a tener a su papá ahí", detalla a Pati Chapoy.

Frida asegura que cuando le dijo a su madre que había abortado, le pidió dejara de juntarse con Christian, y ella le contestó: 'bueno, ¿no hubieras tenido al bebé o sí?', por las medicinas que tomo sería un embarazo de alto riesgo. Me tomé la pastilla pero todavía me duele mucho. Jamás pensé que mi mamá me traicionara así y pues no se lo perdono, aunque diga que sí, todavía no se lo perdono. Qué horror", expresó la cantante Sofía.

Por ello, sin el apoyo de Christian y ni el de Alejandra Guzmán, Frida Sofía optó por separarse de su mama.

"No se vale, ni para el bebé, ni para mí, ni para el futuro. No podía. Y ahí corté el lazo con mi mamá y ella conmigo, en realidad", agregó.