'Me la p...' escribe Nicolás Castillo tras derrota del América

Nicolás Castillo, jugador del Club América que se encuentra recuperándose de una lesión, generó polémica en redes sociales tras compartir un mensaje luego de la derrota de su equipo en la Campeones Cup.

Fue a través de sus historias de Instagram en las que el delantero chileno publicó algunas fotos y videos mostrando el apoyo a las Águilas mientras seguía el partido desde su televisor, y donde además incluyó una respuesta a quienes le enviaron comentarios tras el resultado a favor del Atlanta United de la MLS.

"Les volvió el Internet a los que mandan mensajes ahora. Como les encantaría estar peleando estos títulos, pero hace años no salen campeones y no saldrán en muuuuuchos años más. Me la P.... P....", escribió Castillo junto a los hashtags "#resentidos" "#envidiosos".

Previo a este mensaje, Nico Castillo expresó lo orgulloso que se siente de sus compañeros, a quienes anima para pelear por los siguientes títulos.

"Orgulloso de ustedes. Lo dieron todo!! Nos quedan 2 títulos más por pelear. Vamos América. Juntos hasta el final", compartió.

El Club América, aún sin contar con Nicolás Castillo, recibirá el próximo sábado en el Estadio Azteca al conjunto del Morelia, duelo correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2019 en la Liga MX, donde hasta el momento se colocan en el tercer lugar de la tabla general.