'Nadie tiene derecho a juzgar a nadie', Teresa Berganza sobre Plácido

"Nadie tiene derecho a juzgar a nadie y menos en público", aseguró este jueves en declaraciones la mezzosoprano Teresa Berganza sobre los testimonios de varias mujeres que acusan de acoso sexual en los años 80 al tenor Plácido Domingo.

"Nadie tenemos derecho a juzgar a nadie sin saber lo qué ha ocurrido. Me da mucha pena por Plácido porque lo quiero y es mi amigo", resaltó la artista.

La agencia AP publicó la noche del lunes una información según la cual ocho cantantes y una bailarina (todas de forma anónima excepto una) denunciaban que habían sufrido acoso sexual, unas acusaciones ante las que él respondía en el mismo medio que siempre creyó que sus "relaciones" e "interacciones" eran "bienvenidas y consensuadas".

"Que aireen la vida privada de una persona en todos los medios del mundo... No quiero dar mi opinión porque nunca lo he hecho. No opino ni sobre la vida que llevan mis hijos, pero nadie tiene derecho a juzgar", recalcó.

La madrileña, compartió escenario por última vez con Domingo cuando en 2011 se celebró el 70 cumpleaños del tenor en el Teatro Real.

Fue la sorpresa de aquella noche. "Querido Plácido (le dijo) se suponía que ahora salía yo y cantaba La Traviata pero 'è tardi', como diría Violeta, 'è tardi' en general. Je t'aime, eso que tú me has dicho a mí tantas veces antes de matarme. Te quiero por lo guapo que eres, lo bien que cantas y porque eres una gran persona".

Tras asegurar que era "el mejor amigo, padre y compañero", un profesional al que sus colegas respetan y quieren a partes iguales, Berganza le cantó a continuación "a lo Marylin Monroe" el "Happy Birthday".