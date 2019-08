Iñárritu festeja sus 56 años acumulando premios

Alejandro González Iñárritu, uno de los directores cinematográficos más reconocidos del cine en México y a nivel internacional, cumple 56 años de edad este jueves y espera recibir el Corazón de Honor del Festival de Cine de Sarajevo.

El galardón honorífico le será entregado al cineasta en el marco del encuentro, a realizarse del 16 al 23 de agosto, y donde además se proyectará su cinta Birdman (La inesperada virtud de la ignorancia), con la que consiguió su primer Oscar como Mejor Director.

El Corazón de Honor se sumaría a los reconocimientos que el realizador nacido el 15 de agosto de 1963 en la Ciudad de México, ha recibido tan sólo este año, ya que el 14 de junio pasado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le otorgó el grado de doctor honoris causa, que es conferido a personas cuyo trabajo y obra en los campos de la educación, la ciencia y la cultura son excepcionales.

González Iñárritu ha logrado el reconocimiento internacional gracias a su carrera como director, pero sus inicios fueron en los medios de comunicación, en los que destacó por su trabajo en la estación de radio WFM 96.9 como locutor, en los 90.

En el año 2000 comenzó a destacar como cineasta con la cinta Amores perros, con la que consiguió el galardón de la Semana de la Crítica de Cannes; 11 premios Ariel, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC); un BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) como Mejor Película en Lengua no Inglesa, y una nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera.

Amores perros se convirtió en una de las pioneras del cine coral, género en el que se desarrollan varias historias que congenian en el clímax de la obra. El género fue muy popular en la década de 1990 e inicios de 2000, etapa en la que destacaron González Iñárritu y los directores Quentin Tarantino, Luis García Berlanga, Robert Altman, Paul Thomas Anderson y Paul Haggis.

La dupla Iñárritu-Arriaga (por Guillermo Arriaga Jordán) llevó a la gran pantalla la Trilogía de la muerte, título como se reconoció a las películas que filmaron el director y el guionista; Amores perros, 21 gramos, de 2003, y Babel, de 2006.

En 2011 González Iñárritu consiguió la nominación a Mejor Película Extranjera en los premios Oscar por la cinta Biutiful, protagonizada por el actor español Javier Bardem, quien consiguió la Palma de Plata del Festival de Cine de Cannes como Mejor Actor.

Birdman (La inesperada virtud de la ignorancia) que se estrenó en 2014 durante el Festival de Cine de Venecia, le dio a Iñárritu sus primeras estatuillas de la Academia de Hollywood como Mejor Director y Guionista en 2015, además del reconocimiento por su fotografía a Emmanuel “Chivo” Lubezki.

Para 2015, el cineasta estrenó El renacido, cinta con la cual se llevó el Oscar como Mejor Director, hecho que lo convirtió en uno de los tres realizadores que se ha llevado el galardón en esa categoría durante dos años consecutivos a lo largo de la historia de los premios.

Gracias al proyecto de realidad virtual Carne y Arena, en el que sumergió a los espectadores al panorama que viven los inmigrantes en la frontera, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas le otorgó a González Iñárritu el Oscar de Logros Especiales en 2017.

En mayo pasado fue presidente del jurado del Festival de Cine de Cannes, convirtiéndose en el primer director mexicano en ocupar dicho cargo.