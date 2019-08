Almada, tranquilo ante el posible mejor inicio de Santos

Santos Laguna está a un triunfo de superar, por diferencia de goles, su mejor arranque (tras 5 fechas) de torneo en la Liga MX. Fue en el Apertura 2007, al mando de Daniel Guzmán, que los Guerreros tuvieron cinco victorias consecutivas en el inicio de aquella campaña.

Esta situación tiene tranquilo al actual técnico de Santos, Guillermo Almada, quien más que estar preocupado o presionado, manifiesta un sentimiento de motivación por seguir ganando y manteniendo la punta en el certamen.

"Lo que me siento comprometido, es tratar de ganar el fin de semana, es lo que programamos siempre" agregando que deben entrar al campo convencidos, concentrados y atentos desde el inicio "hay mucha paridad en el futbol mexicano y mundial".

Y es que el técnico charrúa, dijo que junto al club y los futbolistas que son lo más importante, intentan darle alegría a la gente, quedar en su historia, por lo que es una "linda oportunidad de seguir creciendo, el mismo compromiso, la idea es ganar, es un deporte y lo que importa es tratar de superar al rival, será un estímulo más para nosotros".

Dejó en claro, que la presión es para la persona que se levanta a las 6 de la mañana y tiene que ir a trabajar, para darle de comer a sus hijos "los futbolistas hacemos lo que nos gusta, no tenemos por qué cambiar, en alcanzar una meta o un logro importante, tiene que ser un sentido de motivación, no hay ninguna presión".

Agregó que los rivales en turno, buscarán derrotarlos a toda costa, ya que siempre viste el derrotar al líder "Sucede siempre, cuando el que va mejor, todo el mundo le va a intentar ganar, ya nos ha pasado, tendremos más obstáculos por sortear, hay que intentarlo sobrellevar".

HABLA DEL NECAXA

Sobre el rival en turno, los Rayos del Necaxa, Almada mencionó: "difícil y complicado, no hay un partido sencillo, es un equipo con un entrenador que tiene un estilo de juego, lo hace competitivo y difícil de afrontar".

Y es que el timonel charrúa, busca con los Guerreros, tratar de desarrollar lo que quieren hacer en la cancha, ser protagonistas y responsables un poco del partido, para más allá del conocimiento del rival, tratar de sortear las cosas buenas que hacen y obstaculizarlos, para tener un buen funcionamiento en el partido y emplear las armas que necesiten.

"La otra vez (ante Puebla) fuimos inteligentes, con orden y lucha, no siempre se puede ganar un partido jugando bien, lo tenemos claro".

4 VICTORIAS tiene Santos, si vence al Necaxa tendrá el mejor arranque tras cinco encuentros.

Dijo que respetan a todos los equipos por igual y de la misma manera, trata de hacer hincapié de estar bien, de tener un equipo agresivo y de paciencia con el balón "insistimos y en eso trabajamos, más allá del rival que tengamos enfrente. Si tenemos una buena tarde, se le hará difícil al rival contenernos", aceptando que deben limitar a los hidrocálidos, trabajando en la presión rápida y en la alternancia con algunos jugadores.

'PODEMOS DAR MÁS'

Por otro lado, aceptó que todavía no están al tope que pretende: "Podemos dar mucho más, seguir creciendo como equipo, hay cosas que hemos analizado que falta evolucionar, otras que se hacen bien y tiene mucho mérito, van 4 fechas y no nos podemos conformar".

Recordó que no es conformista y eso trata de trasmitirlo a los futbolistas, ya que le gusta que todo salga perfecto, el mismo funcionamiento, que no reciban goles, que sigan buscando anotaciones, por lo que tienen que seguir evolucionando como equipo.

"Tenemos que saber manejar mejor los trámites, descansar un poco más con el balón, a veces estamos imprecisos en esa búsqueda permanente, debemos manejar los tiempos con la pelota y desgastar más al rival".

Recordó que al ser un equipo joven, eso les crea más ímpetu y compromiso a sus jugadores de salir a buscar rápido el arco rival, por lo que deben tener un poco más de volumen de juego con el cuidado de la pelota, ya que al mitigar al rival, les brinda más oxígeno para tomar mejor decisiones durante el partido.

Y de lo que han trabajado recientemente confesó: "También mejorar en la definición, generamos de 10 situaciones de gol para arriba, debemos ser certeros para poder poner el partido a nuestro favor, son cosas que seguimos buscando, tener más comunicación y cosas por mejorar".

CAE BIEN NO JUGAR COPA

Por fortuna para Almada, descansaron en la Copa MX, lo que sin duda trajo un beneficio general para los albiverdes, al poder tener más tiempo de poder preparar un partido de domingo a domingo.

"Para nosotros es mejor, tenemos más tiempo, podemos ocupar detalles que son importantes, a veces tenemos que administrar (plantel), se tiene que viajar, no se pueden cuidar algunas cosas, pero estamos enfocados en la preparación del equipo, es una semana tranquila y tenemos tiempo para trabajar".

Para el estratega sudamericano, todos los rivales son complicados y difíciles, donde pueden ganarle a cualquiera y perder también, aunque mucho dependerá de la actitud que demuestren ese día de partido.

"Es respetable, lo que nosotros debemos hacer es mostrarlo con buenas actuaciones. Podemos jugar bien o mal, (futbolistas) son seres humanos, los rivales nos pueden igualar, pero no nos superarán en actitud".

SOBRE EL VAR

Se le cuestionó acerca del VAR en las primeras fechas de la campaña, pero no ahondó mucho en el tema "no me gusta hablar mucho de los árbitros, pero cuando hemos ido el VAR, todas han sido en contra nuestra, ninguna que se haya resuelto a favor nuestra".

Expresó que la idea de utilizar el VAR, es para dar justicia y que se cobre lo que se tenga que cobrar, donde las controversias no solamente se han suscitado en los partidos de Santos Laguna, sino en el resto de la Liga MX.

"Dória está suspendido, fue una fatalidad, pero sin intención, ni ver al rival, los que jugamos al futbol lo sabemos, pero son cosas que no dependen de nosotros, confío en la honorabilidad de los árbitros, eso no está en tela de juicio".

ENTRA FÉLIX TORRES

Será el ecuatoriano Félix Torres Caicedo, quien sustituya el próximo domingo al zaguero Matheus Dória.

Almada, tiene plena confianza en el defensa sudamericano, para que haga dupla con Hugo Isaac Rodríguez frente al conjunto hidrocálido.

"Lo conocemos bien, lo hicimos debutar en Primera, recomendamos su compra, tiene una corta edad, tiene una carrera por delante, mucho potencial, por lo que confiamos plenamente en el grupo que tenemos".

Indicó que están trabajando con tranquilidad, con los pies sobre la tierra para seguir mejorando y articulando algunas cosas, con la incorporación de Torres, la cual sería la única modificación, respecto al duelo ante la Franja.

Acerca de los lesionados en el seno albiverde, dijo que tanto Ayrton Preciado como Javier Cortés, se integrarán la próxima semana a entrenar al parejo, el "Mudo" Aguirre lo hará más tarde, mientras que David Andrade y Óscar Bernal ya lo hicieron, pero le urge tener a los ofensivos ya listos, para poder disponer de variantes.

"A Aguirre y Preciado los necesitamos, no tenemos tantas opciones al frente, son jugadores que nos elevarán el nivel interno del equipo y por ende, el rendimiento en los partidos".