Los Gallos toman con mesura su buen inicio

En el plantel de Querétaro tienen los pies en la tierra y pese al buen inicio del Apertura 2019, recordaron que la tarea principal es alejarse de la zona del descenso.

Tras cuatro jornadas disputadas, Gallos Blancos cuenta con 10 puntos de 12 disputados, es invicto y con la ilusión de ser protagonista, pero siempre con mesura.

Los emplumados deben estar conscientes de su realidad, así lo expresó Alonso Escoboza, quien recibió el voto de confianza de la directiva queretana y del técnico Víctor Manuel Vucetich para regresar a la Liga MX.

"No tenemos que salir de la realidad que también estamos peleando el descenso. Sabemos también que es un rival directo (FC Juárez) y no podemos dejar ir ningún punto con ellos. Así que será un duelo muy importante, en el que no podemos estar desconcentrados en ningún segundo", señaló en rueda de prensa.

Escoboza se dijo agradecido con Querétaro por ser valorado en la Primera División, tras su paso en el Ascenso MX con Dorados de Sinaloa.

"Estoy agradecido con todos los que hicieron posible mi llegada a Querétaro, volver a Primera fue especial para mí. Estar en Ascenso es difícil, casi no hay reflectores, a veces piensas que ya no te están viendo y que ya no vas a trascender", subrayó.

Sobre el próximo partido de visitante de los emplumados en la jornada cinco frente a Juárez, Escoboza recordó que es una aduana difícil, pues recién los encaró cuando estaba en la "Liga de Plata" por lo que instó a ser ordenados para buscar un resultado positivo.

"El torneo pasado los enfrenté algunas veces porque estaban en el Ascenso y ellos todavía tienen esa base de jugadores del ascenso que son intensos, que en su casa van y muerden y que quieren demostrar con su gente. Nosotros tenemos que estar bien ordenados, bien concentrados y creo que nos va a ir muy bien", acotó Escoboza.