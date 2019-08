Reclutan elementos de Guardia Nacional en región

La Policía Militar (Guardia Nacional) se encuentra reclutando elementos en la Región Laguna.

Dicho alistamiento se realiza en el Campo Militar No. 6-1 del municipio de San Pedro ubicadas en la carretera Federal Torreón-San Pedro kilómetro 45 cerca del Ejido la Rosita.

Al reclutamiento podrán acudir todos los jóvenes tanto masculinos como femeninos entre los 18 y los 29 años de edad que sean mexicanos y nunca hayan pertenecido a las fuerzas armadas o corporaciones policiacas.

Además, en el caso de los varones, éstos deben medir cuando menos 1.60 metros y las mujeres 1.55 metros con un índice de masa corporal que vaya de 18.5 a 29.9 como resultado del peso entre la estatura al cuadrado.

De la misma manera, las personas interesadas deberán haber terminado como mínimo la secundaria, ser solteros y no presentar perforaciones en los oídos.

Mientras que los tatuajes son permitidos siempre y cuando no sean visibles con uniforme, no rebasen medidas de 10 centímetros de altura por 10 de ancho, no contengan imágenes ofensivas y no cubran más del 10 por ciento de la superficie corporal.

Los jóvenes deberán acudir con su respectiva acta de nacimiento, certificado de estudio, credencial del Instituto Nacional Electoral, cartilla o precartilla del Servicio Militar Nacional (caso masculino), CURP, registro federal de causantes (RFC), comprobante de domicilio y constancia de antecedentes no penales o carta de buena conducta.

Quienes ingresen gozarán de servicio médico integral, vestuario y equipo, vacaciones, becas, seguro de vida militar, compensaciones, crédito hipotecario, seguro colectivo de retiro, oportunidad de crecimiento y demás prestaciones.

Reclutan elementos