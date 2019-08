No cobro 30 mil por foto, dice Yalitza

Hace unos días, Yalitza Aparicio se volvió tendencia en redes sociales luego de que circulara que ella cobraba 30 mil pesos a quien deseara tomarse una foto a su lado.

La actriz, quien conoció el éxito gracias a la película Roma, fue captada por las cámaras del programa Suelta la sopa y fue ahí donde dijo que dicha información es totalmente falsa.

"No, para nada. No cobro 30 mil pesos, yo creo que las personas que se han acercado a pedirme fotos pueden cerciorar esto. No sé de dónde haya salido este dato incorrecto".

"Por convivir con los fans creo que nunca he cobrado, a veces es imposible estar con todos, la verdad es imposible, pero trato de estar con ellos lo más que se pueda", aclaró la actriz.

En cuanto a la, seguridad que la acompaña, motivo por el que de igual manera fue criticada, Aparicio tomó con humor la cuestión.

"Cómo me divierte ver esto… ¿Por qué nadie me dijo que teníamos tanta seguridad? Me acabo de enterar que hasta tengo asistente", externó.

Fue a través del programa Sale el Sol en el que Ana María Alvarado reveló que la actriz supuestamente pedía la cantidad de 30 mil pesos para asistir a eventos con sus seguidores.

"Ella hizo una película para defender a la clase trabajadora. Más lejos no puede estar, ahora entre guaruras y y no quiere dar entrevistas", comentó Ana María.