Toman instalaciones de despepitadora

Desde las primeras horas de la mañana de ayer, un numeroso grupo de integrantes de la Sociedad de Solidaridad Social Planta Despepitadora 20 de Octubre del municipio de Francisco I. Madero tomó de forma pacífica las instalaciones de la planta exigiendo la salida del presidente de la mesa directiva, así como "cuentas claras" y que se realicen unas nuevas elecciones.

Desde las 6 de la mañana, el grupo cercano a casi 100 campesinos de ejidos de Francisco I. Madero y Matamoros se plantó a las afueras del lugar. Aunque llegaron de forma pacífica, acudieron al lugar elementos de la Guardia Nacional y de Fuerza Coahuila para mantener el orden.

De acuerdo con Julián Marroquín, miembro de la Sociedad, solicitaron la presencia de un notario público para poder entrar y dejar asentadas las condiciones de la planta, pues denuncian que son deplorables.

Al lugar también acudió Cesáreo Montalvo, director de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado en La Laguna, como intermediario entre la parte denunciante y la parte acusada, pues comentó que ya se había solicitado se conformara una comisión de ambos grupos para tratar de llegar a un acuerdo, lo cual no sucedió.

Y es que los socios de la despepitadora 20 de Octubre denuncian que el actual presidente, Margarito Montoya Ontiveros, no es socio de la SSS Planta, que su periodo estatutario de 3 años terminó, ya que al frente tiene 6 años; en ese tiempo no ha dado informes a los socios, "únicamente esbirros que no son socios de la planta".

Además que durante esos 6 años, no ha entregado despensas que por estatuto les corresponde a los socios de la planta, "en cambio las usó electoreramente", reza el documento.

Denunciaron que presuntamente el presidente de la sociedad desconoció tal figura para hacer uso de otra para sacar créditos a título personal y no para darles crédito a los socios.

Señalaron también que actualmente Margarito Montoya se desempeña como síndico de minoría en el Ayuntamiento de Francisco I. Madero, cargo que aseguran debe atender de tiempo completo y no la presidencia de la planta.

Debido a que los ánimos se calentaron con la llegada de Montoya y otros simpatizantes, fue necesaria la intervención del alcalde Jonathan Ávalos.

Al término, se acordó que ambas partes abandonarían el lugar y que sería resguardado por elementos de la Guardia Nacional, y que el próximo lunes se llevaría un nuevo proceso para renovar la mesa directiva de la Sociedad.