Amo a México, me la he pasado increíble ahí: Avril Lavigne

Con labores filantrópicas y mensajes de nunca rendirse y siempre seguir adelante, Avril Lavigne está de nuevo en escena musical con un disco en el que expresa lo que atravesó estando enferma de Lyme. Se trata, explica, de una producción musical de superación que marca un nuevo inicio en su vida.

Happy to announce the Head Above Water Tour bitches!!!⁣⁣⁣

⁣⁣⁣

⁣⁣⁣

Get in line for the ticket presale here or use the link in my bio : ⁣⁣⁣ https://t.co/FzrYAR1fHf pic.twitter.com/CGUYtyNL25 — Avril Lavigne (@AvrilLavigne) June 24, 2019

La cantante tuvo que estar lejos de los escenarios, debido a la enfermedad bacteriana que contrajo en 2014, por la picadura de una garrapata infectada que la hizo estar en cama; ahora regresa recuperada y como una "guerrera".

"Las primeras dos canciones Head above water y Warrior las escribí estando en mi cama durante uno de los momentos más terroríficos de mi vida", dijo la cantante en entrevista.

La intérprete de Complicated describe los difíciles momentos como si hubiera estado debajo del agua y sólo tuviera que salir a tomar aire; en esos momentos estaba aceptando su muerte, agrega, pero nunca dejó de ser una guerrera que luchaba por salir adelante.

Con el apoyo de su familia y amigos que siempre estuvieron a su lado, superó física y emocionalmente su enfermedad.

"Pude ver quiénes eran mis verdaderos amigos y quiénes realmente estaban ahí, la perspectiva cambia en este tipo de situaciones".

Sin tener la certeza de que estaba escribiendo canciones para un disco nuevo, la canadiense, que no sabía si regresaría al mundo de la música, comenta que el proceso de su nuevo álbum Head above water fue muy sanadora.

"La música está en mi alma y dije; 'quiero seguir haciendo música, quiero escribir canciones para este álbum, pensar en la producción, en el estilo', quise hacer de este un disco mucho más vocal. Realmente hacer esto me dio mucha fuerza, me hizo sentir mejor y fue muy bueno para mí tener ese objetivo", añade.

Un poco de ayuda

La cantante, de 34 años de edad, ahora se encuentra muy bien de salud, ha retomado su vida y con su The Avril Lavigne Foundation, además, trata de apoyar a las personas de bajos recursos que atraviesan por distintas enfermedades, como la que ella sufrió.

"He tenido la fundación por casi ocho años, era principalmente para personas con diferentes enfermedades, se trata sobre eso, para ayudar a las personas a enfrentar esas enfermedades".

Mientras realiza una gira por Estados Unidos, promociona su sencillo I fell in love with the devil.

"Esta canción es acerca de tener más confianza en quién eres, ser más cuidadoso, y tener los ojos más abiertos", explica.

Su nuevo álbum, en comparación con los anteriores es mucho más instrumental, dejando a un lado la batería y las guitarras eléctricas, pero considera que mantiene su estilo característico y así lo demuestra también en su sencillo Dumb blonde que hizo junto a Nicki Minaj.

"Mi colaboración con ella fue genial, me encanta, la amo".

Sobre regresar a México, está en su lista, pero no tiene fecha fija.

"Amo a México, me la he pasado increíble ahí y quiero agradecer a todos por su apoyo y cariño".