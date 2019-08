Santos Laguna felicita a Jared Borgetti por su cumpleaños

Quien hasta ahora se mantiene como el máximo goleador en su historia, está llegando hoy a la edad de 46 años, motivo por el cual los Guerreros celebran a su leyenda con un par de fotografías compartidas.

"¿Cómo que hoy no es un día inhábil para todos los santistas? Muchas felicidades al Guerrero de Honor, Santo Inmortal y máximo goleador de nuestra historia. ¡Feliz Cumpleaños, @borgetti58!", así como también Santos en inglés propuso declarar hoy día feriado nacional.

We declare today a national holiday at the very least, eh



Happy birthday to a legend, @borgetti58#ModoGuerrero pic.twitter.com/hjVpppf2A1