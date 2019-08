Mi cariño hacia Verónica sigue intacto: Manolo Caro

Luego de que en la semana Manolo Caro y su producción, La casa de las flores, anunciaran la muerte del personaje que interpretaba Verónica Castro, "Virginia de la Mora", ahora el creador envió un mensaje en sus redes sociales sobre la continuidad de Verónica Cástro en el proyecto.

"Cuando una actriz decide no continuar en un proyecto yo tengo el compromiso con el público de seguir adelante dándole verosimilitud a esta baja, eso es todo!", escribió Caro en su cuenta de Instagram.

Manolo Caro continúa con las grabaciones de la segunda temporada de dicha serie, pese a que podría ya no contar con una de las actrices principales de la tragicomedia.

"El cariño hacia @vrocastroficial se mantiene intacto y la serie sigue adelante...Gracias! The show must go on, así que Rosario... me saludas al cacas", expresó publicando también un meme en el que aparece Elba Esther Gordillo enviando un mensaje al puro estilo de "Paulina de la Mora".