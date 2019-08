Rosalía lanza nuevo tema con Ozuna y cantará en los MTV VMAs

En el comunicado de la cadena que lo confirma este miércoles se informa que en esa lista estarán también Bad Bunny, Camila Cabello, J Balvin, Lil Nas X y Shawn Mendes.

You won't want to miss these 2019 #VMAs PERFORMANCES!



Be part of the moment and watch the @vmas LIVE on MTV, August 26th. pic.twitter.com/pAP05MjoYm