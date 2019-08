Banorte reporta fallas en su app y pagos

Usuarios de Banorte reportan en redes sociales problemas con la aplicación móvil del banco, ya que no los deja entrar y en algunos casos hasta reportan saldos en cero en sus cuentas.

La falla en Banorte se da a tres días de que uno de sus proveedores de servicios, Prosa, tuviera un problema con el suministro eléctrico que provocó errores en las terminales punto de venta e impidió el pago con tarjetas de crédito y débito, prácticamente en todo el país.

"Les informamos que estamos presentando intermitencias en el servicio de Banca por Internet, Banca Móvil y Call Center. Estamos trabajando para normalizarlo a la brevedad. Los mantendremos informados", publicó Banorte en su cuenta de Twitter.

"Qué pasa @Banorte_mx @BanorteEscucha? No puedo accesar a la app y me notificó un cargo que no realice puesto que estoy en mi casa", se lee en alguno de los mensajes de varios clientes afectados.