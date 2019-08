Elevada, cifra de extravíos por problemas familiares

El encargado de la Fiscalía de Personas desaparecidas, en la región Lagunera, Fernando Vela, dijo que se puede considerar como elevado el número de reportes de la no localización de menores, por problemas familiares y en lo que va del año van 23 casos.

Agregó que en cuanto la familia solicita el apoyo, se activa un protocolo de búsqueda, en el que participan diversas instancias de seguridad, incluso hay un monitoreo en redes sociales, ya que en ocasiones las familias, no acuden inmediatamente a las autoridades y piden el apoyo a la ciudadanía en páginas de Facebook.

Y es que dijo hay una idea errónea sobre los "lapsos legales" para reportar la no localización de personas, pues anteriormente se decía que se tendría que hacer cumpliendo 32 o 72 horas y no es así, puesto que así haya pasado un hora o cinco horas, en el momento de que la persona está no localizable, las familias pueden acudir a la Fiscalía, incluso las denuncias se puede hacer vía whatsapp, en la página de Facebook, por teléfono o bien mediante el 911, para activar la búsqueda, pues por conflictos que se pueden considerar menores, los jovencitos se ponen en riesgo.

Lo anterior lo declaró al preguntarle de la no localización de un menor, el día de ayer en el Fraccionamiento Senderos, que una horas después fue ubicado.

"Podemos decir que si es una situación recurrente, que por cuestiones familiares los jóvenes decidan irse de sus casas y al menos en lo que va del año hemos recibido 23 reportes, de los cuales todos han sido localizados y entregados a sus familias".

El funcionario dijo que una personas no localizada pasa al status de desaparición, cuando hay indicios de que no se fue por su voluntad, que hay una situación de inseguridad; es decir que hay privación ilegal de la libertad.

"A lo mejor en el reporte se dice que se salió de la casa, pero cuando se hacen las investigaciones, alguién confirma que en la esquina se lo llevaron en contra de su voluntad", concluyó.