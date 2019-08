Sorprende Venus; Serena se retira

Ser controlada tuvo su recompensa ayer para Venus Williams, aunque la jornada no fue tan buena para su hermana Serena.

En un día en el que los problemas en la espalda forzaron a la menor de las Williams a retirarse antes de su duelo de segunda ronda, Venus alcanzó la tercera instancia del torneo de Cincinnati con una victoria 6-3, 3-6, 7-6 (4) sorprendiendo a la campeona defensora Kiki Bertens. ¿Su clave? No ir con todo.

"Simplemente intenté no ir demasiado fuerte, porque puedo ir tan fuerte y tengo mucho poder y no siempre es fácil controlarlo", dijo Williams, de 39 años. "Así que traté de jugar inteligente en lugar de alocarme, lo cual es extremadamente fácil de hacer".

Horas antes de la hora en que estaba programado el inicio de su partido, Serena Williams se retiró citando la misma lesión en la espalda que la forzó a retirarse de la final del torneo de Toronto el domingo. La lesión aumenta las dudas sobre la condición física de Serena de cara al US Open, que empieza el 26 de agosto.

"Vine a Mason el domingo y he intentado todo para estar lista para jugar esta noche, y todavía estaba esperanzada tras mi práctica esta mañana, pero desafortunadamente, mi espalda aún no está bien, y sé que no debo entrar a la cancha", señaló Serena.