Amplía Lerdo parque vehicular de recolección

La alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, dijo que otros dos camiones recolectores de basura entrarán en funciones en Ciudad Jardín, por lo que con estas unidades el parque vehicular se ampliará a 22.

Ayer, la entrega oficial de los dos vehículos se tenía contemplada para las 10:00 horas, sin embargo fue suspendida debido a que la presidenta municipal tuvo algunas entrevistas por la mañana.

"Vamos a ampliar una a un fraccionamiento pues por supuesto que no está entregado y que fuimos a revisar y les vamos a ayudar a la recolección. Tiene la empresa constructora dos contenedores ahí y estaban muy feos y todos llenos, ya fuimos, revisamos, y dimos instrucciones y se amplía allá la ruta, es la única, pero son rutas ya establecidas y hay camiones suficientes", afirmó. González Achem y aseguró que "nunca ha fallado" la entrega de combustible para la operación de las unidades.

La presidenta municipal hizo un llamado a la ciudadanía para que no saquen las bolsas de basura después de que pasan los camiones recolectores "porque esto ha sido de todos los días".

Respecto a las quejas ciudadanas por acumulamientos de desechos en varios puntos de la ciudad, comentó que incluso ha detectado basura regada en la calle.

"Yo escucho la campana de diario, pasa la basura, la recolecta, mi esposo corre todo alrededor y me reporta. Pasan dobles (los camiones) por muchos lados porque la gente saca la basura y en ocasiones la tira, como es el canal, ahí me imagino que por eso, en la Chihuahua me pasa lo mismo, en las Quintas me pasa lo mismo, que van en la mañana a limpiar, ya pasó la basura, la sacan, tienen comida, la riegan los perros y es un círculo vicioso", finalizó.