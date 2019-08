Conflicto por retiro de puesto en Centro

Trabajadores de un tabarete de alimentos en Torreón denunciaron presuntas irregularidades en el inminente retiro de su local, ubicado en la esquina de la avenida Allende y la calle Treviño, a un costado de la Escuela Centenario.

Por la mañana del martes los empleados del puesto de gorditas "Héctor" relataron a la prensa que desde la primera semana de agosto fueron abordados por personal de Plazas y Mercados, les solicitaron mover su puesto ante las obras de remodelación que se llevan a cabo en la Escuela Centenario, mismas que abarcan la renovación total de la banqueta que actualmente ocupan.

Según Martha Veloz Regalado, propietaria del tabarete, las "irregularidades" comenzaron cuando en meses anteriores el anterior titular de Plazas y Mercados, Carlos de Lara McGrath (ahora a cargo de Ingresos), les informó que se encontraban en una situación irregular, esto al no haber pagado el derecho de la plaza correspondiente, además de que contaban con un adeudo total de sus refrendos anuales, en este caso de 2014 a la fecha.

"Nosotros tenemos más de 30 años trabajando aquí, somos gente de bien y así de la nada vienen a decirme que tenemos que pagar ochenta mil pesos, luego dijeron que 40 mil, que nos van a quitar y que no hay de otra, en mi vida he ganado ese dinero, no entiendo por qué se van contra la gente como nosotros y a los que de verdad roban no les hacen nada... No es justo, póngale usted que me muevo para que hagan sus obras en la escuela, luego me voy a volver a poner y me van a reclamar porque dañé el nuevo piso, ellos son los que tienen que responder por eso", reclamó Martha Veloz.

Al respecto, la dirección de Plazas y Mercados informó que el retiro del tabarete se llevará a cabo en el transcurso de la semana, obedece exclusivamente a la necesidad de completar la remodelación de la Escuela Centenario, además de que se le notificó por escrito a la propia dueña del local desde el pasado jueves 1 de agosto.

También detalló la autoridad que en el tema de la regularización de pagos la misma Martha Veloz firmó un convenio, en el cual se establece el compromiso de pagar la cantidad total de 53 mil pesos en parcialidades, de dicha cantidad incluso ya fueron abonados 8 mil pesos y se le entregó el recibo correspondiente.

"El retiro del puesto es independiente a la regularización de su situación, nosotros vamos a proceder por la obra que se realiza en la Escuela Centenario... una vez que se cubra el total de lo que se adeuda pues vamos a regularizar también su ubicación para que pueda seguir trabajando, es una cuestión de aplicación de la ley, es todo", afirmó Luis Alberto Mendoza, jefe de Plazas y Mercados.

