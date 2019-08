Insisten en desconocer a Céspedes en Morena

De nueva cuenta miembros del Comité Estatal de Morena en Coahuila informaron que desconocen a José Guadalupe Céspedes como Secretario General con funciones de presidente de Morena en la entidad.

En rueda de prensa, Carlos César Martínez Escalante, secretario del Trabajo del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y Consejero Estatal, mencionó que el pasado domingo tuvieron una reunión en la capital del Estado 21 consejeros estatales de Morena, en donde se tomaron acuerdos, entre los que destacan: el desconocimiento de José Guadalupe Céspedes como secretario General, así como la suspensión a la afiliación de nuevos militantes y el rechazo a los colectivos auxiliares municipales, comités ampliados y toda organización que consideraron son apócrifas dentro del partido.

Sobre el primer punto, el desconocimiento de Céspedes, explicó que su nombramiento está impugnado ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia y ante el Tribunal Electoral, por lo que desconocerán cualquier pronunciamiento y acciones que realice junto con Raúl Mario Yeverino García. Indicó que en el estatuto no se establece que Yeverino García tenga que ser el vocero del Consejo Estatal de Morena y que no puede asumir posiciones no reguladas.

Un segundo acuerdo es que se reiteró que el proceso de afiliación está suspendido por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional y como tercero que desconocen a los colectivos, comisiones auxiliares municipales, comités ampliados y toda organización que de forma apócrifa y fraudulenta se hace pasar por Morena.

Añadió que también se aplica para todos aquellos puestos y nombramientos que se han dado a las personas que los integran, dado que estos carecen de legalidad estatutaria, pues ninguna de ellas está permitida o regulada por la normativa del partido.

Martínez Escalante mencionó que suscriben el manifiesto la Comisión de Renovación de los Órganos de Dirección y Ejecución de Morena, por lo que hicieron un llamado respetuoso y fraterno a quienes han sido los candidatos externos, los cuales llegaron a cargos como senadores o regidores, pero que no son militantes de la organización, por lo que se piden que se abstengan de intervenir en los procesos internos de Morena ni opinar ante los medios de comunicación sobre los procesos de elección de futuros candidatos.

Por último, citó que están a la espera de la convocatoria para organizar las asambleas distritales, estatal y nacional, de donde surgirán los nuevos órganos estatutarios de Morena con los militantes afiliados hasta noviembre de 2017. La reunión del Consejo Nacional se realizará el 18 de agosto de 2019 en la Ciudad de México.

Enfatizó que esperará esta semana a que la Comisión de Honor y Justicia del partido atienda la impugnación presentada contra José Guadalupe Céspedes, en caso contrario acudirán al Tribunal Electoral.