Urge regidor a alcalde a presentar su gabinete

Además de solicitar ser incluidos en el proceso de Entrega-Recepción por un tema de transparencia, el regidor electo del PAN en Lerdo, Ángel Francisco Luna Puente, urgió al alcalde electo, Homero Martínez Cabrera, a dar a conocer a los funcionarios que formarán parte de su gabinete, pues al menos lo que se ha visto en el Comité Receptor, es un "reciclaje" de exservidores públicos.

"Me parece que lo que se nos muestra ahora es que la intención es volver a traer a los funcionarios que no funcionaron ya en el pasado, si el sistema de agua potable está en las condiciones en las que está actualmente, tiene que ver con el desempeño de las anteriores administraciones y el desempeño de los titulares de esos sistemas", dijo.

Mencionó que aunque el próximo presidente municipal tiene la facultad de proponer a su equipo, el Cabildo entrante tendrá que evaluar el perfil de los nuevos funcionarios para que estos desempeñen un buen papel en beneficio de la ciudadanía.

"A escasas dos o tres semanas del cambio de la administración, no podemos permanecer a ciegas de quienes ocuparían los principales puestos de la administración pública. Corre un grave riesgo porque no va a tener mayoría en el Cabildo, tal como está, esperando el resultado de las impugnaciones, habría cinco regidores del PRI, junto con el síndico y el presidente municipal, serían siete de 17, de tal manera que si no da a conocer los nombres y si estos no corresponden a las necesidades del municipio, corre el grave riesgo de que no le sean aprobados", afirmó.

En lo que respecta al proceso de Entrega-Recepción, dijo que la intención es poder conocer el estado que guardan áreas como el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Obras Públicas y la Tesorería Municipal y proponer soluciones.

"Los regidores que vamos a conformar el Cabildo a partir del primero de septiembre, tenemos el derecho a saber el estado en el que se encuentra la administración actual para proponerles soluciones. Todos los días se dice que el Sistema de Agua Potable está en la ruina, bueno, vamos a ver cómo solucionamos y qué responsabilidades habría", mencionó.

Aseguró que en los Ayuntamientos "no se trata de implorar que nos den información", sino de exigirla para efectos de rendición de cuentas.

Labor conjunta